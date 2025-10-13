ICONSPORT_272756_0045
Benjamin Pavard

L'OM et Pavard, un énorme problème à 6ME

OM13 oct. , 20:00
parHadrien Rivayrand
1
L'OM a eu le nez fin l'été dernier en parvenant à signer Benjamin Pavard en provenance de l'Inter. Mais l'international français pourrait déjà plier bagages dans quelques mois...
L'OM possède l'un des meilleurs effectifs de Ligue 1 depuis son dernier mercato estival réalisé. Medhi Benatia a fait jouer son réseau pour boucler des venues assez XXL. Parmi les joueurs qui ont débarqué sur la Canebière : Benjamin Pavard. L'international français affiche déjà un niveau de jeu impressionnant. Mais voilà, le champion du monde 2018 a rejoint l'OM via un prêt avec option d'achat. Il n'est donc pas certain de le voir continuer à Marseille passé l'été prochain. Surtout que la direction phocéenne devra bien réfléchir, à la fois pour lever l'option d'achat mais également s'aligner sur les exigences salariales de Benjamin Pavard.

Pavard et l'OM, ce n'est pas si simple 

Comme rappelé ces dernières heures par Jeunes Footeux, l'OM réfléchirait à la possibilité de pouvoir payer les près de 6 millions d'euros annuels que touche actuellement Pavard. Car le joueur ne voudrait pas baisser son salaire pour rester au moins trois saisons de plus, conscient des équipes qui pourraient s'intéresser à lui si Marseille refuse de s'aligner. Concernant l'option d'achat, elle a été fixée à 15 millions d'euros. Pas de quoi poser problème sur le papier. Pour rappel, la masse salariale de l'OM est déjà très élevée, du fait des arrivées de Pavard, Nayef Aguerd, Facundo Medina ou encore Igor Paixao. 

Lire aussi

OM : « L’intérêt pour Greenwood ne date pas d’hier », l’offre tombeOM : « L’intérêt pour Greenwood ne date pas d’hier », l’offre tombe
Voir Benjamin Pavard rester à l'OM à l'issue de la saison n'est donc pas garanti du tout à l'heure actuelle. Les prochaines performances du joueur français feront la différence. Mais il est bien décidé à tout faire pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France. D'ailleurs, il vient d'être appelé par Didier Deschamps pour cette trêve d'octobre pour compenser le forfait récent d'Ibrahima Konaté.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_272084_0526
PSG

PSG : Dembélé, l'homme qui valait 100 ME

ICONSPORT_165988_0001
OL

OL : 11 coachs en 10 ans, il y a pourtant pire en Ligue 1

kang in lee escale du psg la coree du sud balance iconsport 267396 0707 397865
PSG

PSG : Lee Kang-In à la lutte pour un énorme trophée

ICONSPORT_273649_0068
Equipe de France

Qualif Euro U21 : La France dynamite l'Estonie

ICONSPORT_273378_0563
Equipe de France

TV : Islande - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

21:30
PSG : Dembélé, l'homme qui valait 100 ME
21:00
OL : 11 coachs en 10 ans, il y a pourtant pire en Ligue 1
20:30
PSG : Lee Kang-In à la lutte pour un énorme trophée
20:23
Qualif Euro U21 : La France dynamite l'Estonie
20:10
TV : Islande - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
20:07
Islande - France : Les compos (20h45 sur TF1)
20:02
Mondial 2026 : Le Cap-Vert qualifié, le Cameroun barragiste
19:30
L'UEFA veut rendre sexy les qualifications pour le Mondial
19:00
Lyon : Une star avoue son attirance pour l'ASSE

Derniers commentaires

L'OM et Pavard, un énorme problème à 6ME

allaala ça essaie deja de prevoir la fin de saison alors que leur niveau journalistique s arrete aux infos de la journée.....et encore. du copié collé

La compo de l'équipe de France contre l'Islande déjà dévoilée

merci Kenny !

OL : Textor s'évade dans un paradis fiscal, il se défend

exact. la vache a lait a toujours ete l OL pour Bota. le seul but etant d enrichir le club bresilien, et de le mettre tt en haut avec l argent des autres clubs de la holding

Le PSG prépare une offre folle pour Manu Koné

a voir

L'OM torpille le PSG pour une opération historique

Encore une connerie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading