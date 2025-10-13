L'OM et Pavard, un énorme problème à 6ME

L'OM a eu le nez fin l'été dernier en parvenant à signer Benjamin Pavard en provenance de l'Inter. Mais l'international français pourrait déjà plier bagages dans quelques mois...

L' OM possède l'un des meilleurs effectifs de Ligue 1 depuis son dernier mercato estival réalisé. Medhi Benatia a fait jouer son réseau pour boucler des venues assez XXL. Parmi les joueurs qui ont débarqué sur la Canebière : Benjamin Pavard. L'international français affiche déjà un niveau de jeu impressionnant. Mais voilà, le champion du monde 2018 a rejoint l'OM via un prêt avec option d'achat. Il n'est donc pas certain de le voir continuer à Marseille passé l'été prochain. Surtout que la direction phocéenne devra bien réfléchir, à la fois pour lever l'option d'achat mais également s'aligner sur les exigences salariales de Benjamin Pavard.

Pavard et l'OM, ce n'est pas si simple

Comme rappelé ces dernières heures par Jeunes Footeux, l'OM réfléchirait à la possibilité de pouvoir payer les près de 6 millions d'euros annuels que touche actuellement Pavard. Car le joueur ne voudrait pas baisser son salaire pour rester au moins trois saisons de plus, conscient des équipes qui pourraient s'intéresser à lui si Marseille refuse de s'aligner. Concernant l'option d'achat, elle a été fixée à 15 millions d'euros. Pas de quoi poser problème sur le papier. Pour rappel, la masse salariale de l'OM est déjà très élevée, du fait des arrivées de Pavard, Nayef Aguerd, Facundo Medina ou encore Igor Paixao.

Voir Benjamin Pavard rester à l'OM à l'issue de la saison n'est donc pas garanti du tout à l'heure actuelle. Les prochaines performances du joueur français feront la différence. Mais il est bien décidé à tout faire pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France. D'ailleurs, il vient d'être appelé par Didier Deschamps pour cette trêve d'octobre pour compenser le forfait récent d'Ibrahima Konaté.