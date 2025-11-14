ICONSPORT_276253_0022

L'OM et Longoria démontent le journal L'Equipe

OM14 nov. , 13:40
parCorentin Facy
6
L’OM a décidé de démentir ce vendredi un article publié par L’Equipe le 28 octobre dernier. Pablo Longoria monte notamment au créneau pour contredire les informations livrées par le quotidien national.
Il y a deux semaines, le journal L’Equipe publiait un article intitulé « Garde rapprochée, communication, méthode : comment Mehdi Benatia a pris le pouvoir à l'OM ». Dans ce papier, nos confrères du quotidien national présentaient individuellement les membres de la garde rapprochée du directeur sportif olympien. Pablo Longoria était notamment cité, le président de l’OM ayant selon le journal des propos « salés » à l’égard des joueurs pendant les matchs lors de ses conversations avec Medhi Benatia.
Par ailleurs, on apprenait dans cet article que le directeur sportif olympien interagissait en direct avec les membres du staff de Roberto De Zerbi pour apporter des corrections tactiques. Des affirmations fermement démenties par l’OM dans un droit de réponse publié ce jour sur le site de L’Equipe.
« S'agissant des rencontres de l'Olympique de Marseille, aucune note vocale ou message tactique en direct n'est transmis au banc de touche. Le Directeur du Football assiste aux rencontres en tribune et échange uniquement avec les analystes vidéo, dans le strict respect des missions que le club lui a confiées. Le Président de l'Olympique de Marseille dément également que les échanges qu'il peut avoir avec ce dernier pendant les matchs comporteraient des propos « salés » à l'égard des joueurs. Ces échanges relèvent d'un suivi normal de la performance de l’équipe » écrit le club phocéen avant de conclure.

Lire aussi

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à NewcastleL’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle
« Enfin, contrairement à la mention figurant en note, le club n'a pas été sollicité avant la publication de l'article. L'Olympique de Marseille regrette, en outre, qu'un échange préalable ayant permis d'éviter plusieurs erreurs factuelles n'ait pas eu lieu ». Un recadrage nécessaire aux yeux de Pablo Longoria, mécontent de voir un certain nombre de mensonges -selon lui- dans la presse nationale ces derniers jours.
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_272631_0096
PSG

Rodrigo Mora et deux autres cracks offerts au PSG

cdf match perdu pour tours la fff qualifie lorient coupe de france 1 385812
Coupe de France

TV : La Coupe de France zappée, le foot français va perdre gros

ICONSPORT_275392_0029
ASSE

ASSE : Eirik Horneland fait des cadeaux, c'est Noël à Saint-Etienne

ICONSPORT_275715_0012
OL

Cette ancienne pépite de l'OL s'éclate en Italie

Fil Info

17:20
OM : Højbjerg à la Juventus, un indice troublant
17:00
Rodrigo Mora et deux autres cracks offerts au PSG
16:40
TV : La Coupe de France zappée, le foot français va perdre gros
16:20
ASSE : Eirik Horneland fait des cadeaux, c'est Noël à Saint-Etienne
16:00
Cette ancienne pépite de l'OL s'éclate en Italie
15:40
Un faux pas du Bayern et Upamecano signe au PSG
15:20
Un ancien de l’OL plaque déjà Ligue1+
15:00
OM : Blessé avec sa sélection, il ne rentre pas à Marseille
14:30
ASSE : Traumatisé par l’OM, il retrouve enfin le sourire

Derniers commentaires

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

les anglais, representés la par " coms d'abrutis, dont on ne sait meme pas qui ils sont... des coms comme ca, t'en aura toujours, une goutte d'eau non representative

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

ecrivez n'importe quoi sur les reseaux sociaux, foot01 et consors en feront une verité... Ou quand internet donne du grain a moudre aux teubés. Tu sorts " ' coms d'abrutis ,et t'en fais une generalité, merveilleux outils detournés par des cons

L'OM et Longoria démontent le journal L'Equipe

le tien doit être mort.... serieux l école tu sais que c est obligatoire... et dire que tu pourrais te reporduire encore et encore...

EdF : Trois départs annoncés, Mbappé quitte les Bleus

Ben voyons et Barcola on continue de tirer sur sa corde ca va ?

Un faux pas du Bayern et Upamecano signe au PSG

Lui c'est du solide dans une défense à 3-4 ou 5 , à droite mais capable de dépanner axe gauche .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading