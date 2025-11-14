L'OM et Longoria démontent le journal L'Equipe

L’OM a décidé de démentir ce vendredi un article publié par L’Equipe le 28 octobre dernier. Pablo Longoria monte notamment au créneau pour contredire les informations livrées par le quotidien national.

« Garde rapprochée, communication, méthode : comment Mehdi Benatia a pris le pouvoir à l'OM ». Il y a deux semaines, le journal L'Equipe publiait un article intitulé. Dans ce papier, nos confrères du quotidien national présentaient individuellement les membres de la garde rapprochée du directeur sportif olympien. Pablo Longoria était notamment cité, le président de l'OM ayant selon le journal des propos « salés » à l'égard des joueurs pendant les matchs lors de ses conversations avec Medhi Benatia.

Par ailleurs, on apprenait dans cet article que le directeur sportif olympien interagissait en direct avec les membres du staff de Roberto De Zerbi pour apporter des corrections tactiques. Des affirmations fermement démenties par l’OM dans un droit de réponse publié ce jour sur le site de L’Equipe.

« S'agissant des rencontres de l'Olympique de Marseille, aucune note vocale ou message tactique en direct n'est transmis au banc de touche. Le Directeur du Football assiste aux rencontres en tribune et échange uniquement avec les analystes vidéo, dans le strict respect des missions que le club lui a confiées. Le Président de l'Olympique de Marseille dément également que les échanges qu'il peut avoir avec ce dernier pendant les matchs comporteraient des propos « salés » à l'égard des joueurs. Ces échanges relèvent d'un suivi normal de la performance de l’équipe » écrit le club phocéen avant de conclure.

« Enfin, contrairement à la mention figurant en note, le club n'a pas été sollicité avant la publication de l'article. L'Olympique de Marseille regrette, en outre, qu'un échange préalable ayant permis d'éviter plusieurs erreurs factuelles n'ait pas eu lieu ». Un recadrage nécessaire aux yeux de Pablo Longoria, mécontent de voir un certain nombre de mensonges -selon lui- dans la presse nationale ces derniers jours.