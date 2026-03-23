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OM-LOSC : Lille félicite l'arbitre

LOSC23 mars , 9:00
parGuillaume Conte
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Dans un match houleux, Lille s'est imposé 2-1 au Vélodrome, laissant l'OM très amer sur plusieurs décisions arbitrales. Du côté du LOSC, on estime que M. Bastien a été parfait.
Premier à réclamer une réforme en profondeur de l’arbitrage, Olivier Letang n’est pas intervenu pour se plaindre de l’arbitrage dans les couloirs de Vélodrome. L’OM s’est imposé à Lille sur le score de 2-1, avec un dernier but d’Olivier Giroud qui fait très mal aux Marseillais et les empêche de prendre le large pour la troisième place. Au contraire, c’est l’AS Monaco ou même le LOSC qui reviennent très fort avant cette trêve internationale.
Sur cette rencontre face aux Lillois, deux actions en première période auraient pu déboucher sur un carton rouge. Le jeu dangereux de Ngoy sur le visage de Paixao et surtout la faute spectaculaire et grossière de Verdonk sur Greenwood qui a provoqué un début de bagarre et la blessure de l’ailier anglais de l’OM.

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Pour Habib Beye, c’est l’incompréhension qui prédomine clairement. « Je n'aime pas parler d'arbitrage, ni juger un résultat par rapport aux choix faits par ce dernier. Il y a quand même eu deux moments importants : le pied de Ngoy sur le visage de Paixao, qui aurait pu être interprété différemment. La situation de Mason Greenwood, on m'explique que l'on ne considère pas cela comme une annihilation d'action de but, mais je suis plus sur l'intervention Haraldsson qui n'est pas maîtrisée et violente. Je ne suis pas là pour juger les choix de Monsieur Bastien. C'est à l'appréciation de chacun », a tenté de tempérer Habib Beye, qui ne veut pas tout mettre sur le dos de l’arbitre car son équipe a tout de même sorti une prestation bien faiblarde.
Lille n'a rien à dire contre l'arbitre
En revanche, avec les trois points et un résultat positif dans la foulée de l’élimination de l’Europa League, le LOSC avait le sourire et n’avait absolument rien à redire sur l’arbitrage. Nabil Bentaleb en a même profité pour féliciter M. Bastien. « Pour moi, c’était bien arbitré. Il n’y a pas grand-chose à dire, l’arbitre a pris ses décisions et il l’a fait correctement », a livré le milieu de terrain algérien, qui sait que ce succès précieux au Vélodrome permet à son équipe de revenir à deux petits points de l’OM.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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