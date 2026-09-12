L’OM envoie une offre pour un attaquant à 20 ME

Malgré sa situation de crise, l’Olympique de Marseille se préparait à un éventuel recrutement cet été. Le club phocéen a notamment envisagé la signature de l’Italien Mohamed Ali Zoma, dont les dirigeants à Nuremberg avaient fixé un prix élevé.

On a connu Bruno Genesio plus épanoui. Depuis le début de son aventure à l’Olympique de Marseille , celui qui a succédé à Habib Beye ne fait que compter les obstacles sur sa route. L’entraîneur marseillais ne s’attendait pas à un défi aussi complexe, sans possibilité de renforcer un effectif considérablement affaibli suite aux départs conclus pour des raisons financières. Une ou deux recrues n’auraient pas fait de mal à l’équipe phocéenne, notamment dans un secteur offensif en manque d’efficacité.

La direction sportive avait peut-être identifié cette lacune, ce qui pourrait expliquer la piste menant à Mohamed Ali Zoma (22 ans). En fin de mercato , le journaliste Matteo Moretto révélait déjà l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’attaquant polyvalent de Nuremberg. La présence du pensionnaire de Ligue 1 sur ce dossier paraissait néanmoins étonnante. Comment le club de Frank McCourt aurait-il pu s’offrir un joueur à plus de 20 millions d’euros ? C’est effectivement le montant proposé par West Ham, et refusé par Nuremberg. L’écurie de deuxième division allemande avait volontairement fixé un tarif dissuasif afin de retenir l’Italien, pourtant déterminé à partir.

Cela n’avait visiblement pas refroidi l’Olympique de Marseille qui, d’après le quotidien Bild, a bien formulé une offre estimée à un peu moins de 20 millions d’euros. Bien évidemment, sachant que les Marseillais n’ont pu recruter personne à cause de leur objectif de vente, l’information reste à prendre avec beaucoup de précaution. A noter que Mohamed Ali Zoma digère bien sa déception, lui que l’on annonce dans le viseur du sélectionneur italien Roberto Mancini après ses 5 buts en 5 matchs de championnat.