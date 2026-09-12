L’OM envoie une offre pour un attaquant à 20 ME

Malgré sa situation de crise, l’Olympique de Marseille se préparait à un éventuel recrutement cet été. Le club phocéen a notamment envisagé la signature de l’Italien Mohamed Ali Zoma, dont les dirigeants à Nuremberg avaient fixé un prix élevé.
On a connu Bruno Genesio plus épanoui. Depuis le début de son aventure à l’Olympique de Marseille, celui qui a succédé à Habib Beye ne fait que compter les obstacles sur sa route. L’entraîneur marseillais ne s’attendait pas à un défi aussi complexe, sans possibilité de renforcer un effectif considérablement affaibli suite aux départs conclus pour des raisons financières. Une ou deux recrues n’auraient pas fait de mal à l’équipe phocéenne, notamment dans un secteur offensif en manque d’efficacité.
La direction sportive avait peut-être identifié cette lacune, ce qui pourrait expliquer la piste menant à Mohamed Ali Zoma (22 ans). En fin de mercato, le journaliste Matteo Moretto révélait déjà l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’attaquant polyvalent de Nuremberg. La présence du pensionnaire de Ligue 1 sur ce dossier paraissait néanmoins étonnante. Comment le club de Frank McCourt aurait-il pu s’offrir un joueur à plus de 20 millions d’euros ? C’est effectivement le montant proposé par West Ham, et refusé par Nuremberg. L’écurie de deuxième division allemande avait volontairement fixé un tarif dissuasif afin de retenir l’Italien, pourtant déterminé à partir.
Cela n’avait visiblement pas refroidi l’Olympique de Marseille qui, d’après le quotidien Bild, a bien formulé une offre estimée à un peu moins de 20 millions d’euros. Bien évidemment, sachant que les Marseillais n’ont pu recruter personne à cause de leur objectif de vente, l’information reste à prendre avec beaucoup de précaution. A noter que Mohamed Ali Zoma digère bien sa déception, lui que l’on annonce dans le viseur du sélectionneur italien Roberto Mancini après ses 5 buts en 5 matchs de championnat.