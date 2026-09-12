3 matchs avec le PSG, Liverpool envoie 20 ME

Auteur d’une belle saison à la Fiorentina l’an passé, l’ancien Parisien Cher Ndour a tapé dans l’oeil de Liverpool, qui réfléchit à soumettre une offre dès cet hiver pour recruter l’international italien de 22 ans.

Recruté très jeune par le Paris Saint-Germain en provenance de Benfica, Cher Ndour n’a pas vraiment eu l’occasion de démontrer tout son potentiel dans la capitale française. Le milieu de terrain italien n’a disputé que trois matchs de Ligue 1 au PSG , avant d’être vendu à la Fiorentina pour 5 millions d’euros. Sous les couleurs de la Viola, le joueur né à Brescia parvient en revanche à montrer sa valeur. Utilisé à 47 reprises toutes compétitions confondues la saison dernière (7 buts, 3 passes décisives), celui qui est à présent estimé à 20 millions d’euros par Transfermarkt a tapé dans l’oeil de certaines grosses cylindrées européennes.

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Liverpool est notamment sur les rangs pour recruter Cher Ndour dans les prochaines semaines. Notre confrère explique les Reds, ainsi qu’Aston Villa, suivent de très près le milieu relayeur passé par le Paris Saint-Germain dans l’optique d’un potentiel transfert. C’est une excellente nouvelle pour le double champion d’Europe puisque lors de son transfert à Florence pour 5 millions d’euros, le PSG a négocié un très important pourcentage à la revente de l’ordre de 50%.

Le PSG dispose de 50% sur la vente de Ndour

En cas de transfert à Liverpool ou à Aston Villa pour 20 millions d’euros, Paris récupèrerait alors 10 millions d’euros grâce à Cher Ndour. Une excellente nouvelle pour Luis Campos, qui va espérer que l’Italien continue à briller en Série A pour que son futur transfert soit le plus important possible. Cela prouve surtout que même s’il n’a pas vraiment eu sa chance sur le long terme au PSG, Cher Ndour est bel et bien un joueur de talent dont le fort potentiel commence à sérieusement se confirmer sur les pelouses de Série A au fil des mois.