L'OM enregistre deux retours contre Lille

OL : Daniel Riolo craint la catastrophe totale

@footeux lucide Bé ui, tu es bien un gros footix rageux qui NE connait rien au foot... Tu savais mm tellement que Moreira, Sulc, et voir Himbert aller être blesser, tu savais qu'on aurais pas de joueurs d'attaques pendant + d'un mois, ce qui correspond largement à notre mauvaises séries actuelles. Si tu connaitrais si bien le foot, tu reconnaitrais que si tu enlèves 4 voir 5 joueurs de l'attaques DANS CHAQUE EQUIPE (sauf à l'OM juste un seul suffit), ça fera la meme chose. Enfin bon, on verra à la fin hein...