A l'image d'Himad Abdelli, l'OM revient de très loin cette saison. Le milieu de terrain estime que la montée en puissance des Marseillais ne fait que commencer.

L’OM se prend à rêver d’une série folle de six victoires de rang, ce que personne n’aurait pu imaginer avant la précédente trêve internationale, quand le club phocéen luttait pour éviter la dernière place. Mais les choses vont vite, surtout en ce début de saison. Et s’il y a bien un joueur qui symbolise ce renouveau marseillais, c’est Himad Abdelli. Arrivé en janvier 2026 du SCO d’Angers, le milieu de terrain a été assez proche de la catastrophe sur ses six premiers mois. Forcément, personne ne s’est battu pour le recruter cet été.

Abdelli veut voir l'OM encore plus haut

Grand bien lui en a fait, puisque l’Algérien a retrouvé le rythme, ses jambes, et aussi un corps plus affuté. Il prend place désormais au coeur du jeu, et sa complicité avec Amine Gouiri saute aux yeux, pour le grand bonheur de l’OM. Et celui de sa famille, lui qui n’a pas caché sur TF1 qu’il était un fan du club marseillais depuis ses premières années. « Devant le Vél avec mes parents, ma grand-mère, j’ai regardé l’OM avec mon père et en grandissant, c’était vraiment l’OM le plus grand objectif. J’ai un objectif personnel, c'est de ramener l'OM le plus haut possible. Parce qu'en étant jeune, j'ai kiffé voir l'OM jouer en Ligue des Champions ou faire de gros matchs à domicile. Ce sont ces moments-là qu'il me faut », a souligné l’ancien du SCO d’Angers, persuadé que son équipe est lancée vers le podium. Ce sera en tout cas le cas si les Marseillais venaient à battre Le Mans ce dimanche soir.

Sur un plan plus personnel, Abdelli s’avoue soulagé et ravi de son retour au premier plan, signe qu’il n’a pas tout perdu en rejoignant l’OM. Même s’il veut continuer de grandir avec cette équipe construite autour de Bruno Genesio. « C’est sûr que ça va mieux. Après, ce n’est pas une fin en soi, j’espère faire encore beaucoup plus. Le coach, il me disait même qu’il fallait rester pareil. À nous de continuer pour finir le plus haut possible », a livré le milieu de terrain, qui a bien compris le discours plein d’humilité demandé par Bruno Genesio avant la réception du Mans.