L'OM éliminé, le mercato chamboulé à la dernière minute

OM29 janv. , 12:00
parGuillaume Conte
La déception est à la hauteur du fiasco en Ligue des Champions à l'OM. Il reste encore cinq jours de mercato, et un coup de théâtre est possible du côté des départs.
Avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, les derniers matchs de poule se déroulent désormais au mois de janvier. Et le verdict du classement tombe quelques jours avant la fin du mercato. Des transferts ont déjà eu lieu en moins de temps que cela, sachant que le mercato ferme ses portes ce lundi soir. Le tremblement de terre que représente l’élimination de l’OM, qui avait 96 % de chances de se qualifier avant le match contre Liverpool, pourrait ainsi avoir des conséquences terribles.

Hojbjerg envoyé vers la Juventus ?

L’OM va déjà avoir bien moins de matchs à jouer que prévu, car toute la direction tablait assez logiquement sur une qualification au moins pour les barrages. Certains joueurs sont clairement pointés du doigt par la direction, notamment un Pierre-Emile Hojbjerg décevant dans l’entrejeu alors qu’il devait être un taulier, surtout après le départ d’Adrien Rabiot. Le Danois, courtisé ardemment par la Juventus cet hiver, sera-t-il tenté de faire le grand saut alors que cela chauffe pour lui à Marseille ? Il ne faudra en tout cas pas grand chose pour que la formation italienne reparte à l’assaut de l’ancien joueur de Tottenham.
L’OM sera-t-il à l’écoute en cas de grosse offre sur ses cadres, même si cela met en danger la fin de la saison ? Sur le plan financier, le manque à gagner de l’élimination en Ligue des Champions est notable. Surtout avec les énormes salaires que verse Marseille à des joueurs comme Benjamin Pavard, Pierre-Emile Hojbjerg, Mason Greenwood et Geoffrey Kondogbia. L’avenir de l’Anglais sera aussi intéressant à suivre. Suivi de très près par l’Atlético de Madrid, il est l’un des rares joueurs à être au-dessus, mais se sent souvent bien seul quand le niveau s’élève.
Chez les supporters en tout cas, voir Pablo Longoria craquer et vendre un joueur pour marquer les esprits et encaisser une grosse somme, ne serait pas surprenant. « Pablo, il reste du temps, envoie nous Kondogbia, Aubameyang ou Balerdi loin de là », « on n’est pas à l’abri d’une dernière dinguerie au mercato avec cette élimination », « je suis sûr que y’a un joueur qui va en faire les frais d’ici lundi », « Greenwood si y’a une grosse offre, il reste à votre avis », « si la Juventus veut toujours tonton Hojbjerg en pré-retraire », ont lancé des fans de l’OM qui parlent surtout sous l’effet de la déception. Mais vue la colère et le dégoût de Mehdi Benatia après la rencontre à Bruges, la direction de l’OM va certainement se poser des questions cruciales pour marquer le coup d’ici lundi soir.
