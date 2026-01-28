L’OM craque pour un phénomène de 16 ans

Actif sur le marché des jeunes joueurs, l’Olympique de Marseille cible un nouveau talent en Italie. Le club phocéen suit attentivement la situation du défenseur central Karim Diop dont le contrat à la Sampdoria expire en juin prochain.

En tant qu’expert du mercato , Pablo Longoria s’est rendu à l’évidence. Le président de l’Olympique de Marseille se sait incapable de rivaliser avec des écuries beaucoup mieux armées sur le plan financier. L’Espagnol donc changé son fusil d’épaule sur le marché des transferts en espérant éviter la concurrence.

La stratégie de Longoria

« Je ne pense pas à comment battre la Premier League sur le marché des transferts, parce qu’elle a déjà gagné, grâce à l’argent, expliquait le dirigeant au Telegraph lundi dernier. Si vous raisonnez comme ça, vous avez déjà perdu. Vous devez être beaucoup plus efficace et aller là où les autres ne vont pas. Aujourd’hui, tout le monde cherche les joueurs entre 20 et 23 ans. Si vous allez sur ce marché, vous surpayez, parce que les clubs les plus riches d’Europe y sont. »

Résultat, Pablo Longoria n’y va plus et cible désormais des joueurs encore plus jeunes. Vendredi dernier par exemple, l’attaquant Ziyad Baha (16 ans, ex-Betis) officialisait sa signature à l’Olympique de Marseille. L’international U17 marocain a choisi le vice-champion de France pour continuer sa formation, tout comme l’Haïtien Victor Joseph (19 ans). Le milieu recruté à Sochaux va renforcer la réserve marseillaise en attendant d’autres arrivées potentielles comme celle de Karim Diop.

Sur son compte X, le journaliste Marc Mechenoua confirme l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le défenseur central de la Sampdoria. La direction olympienne suit l’Italien de 16 ans dont le contrat expire en juin prochain. Surclassé chez les U19 de son club, ce jeune talent possède déjà une certaine cote, lui qui était convoité par le Genoa dès l’été dernier. Peut-être une bonne pioche à venir pour les Marseillais.