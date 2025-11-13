ICONSPORT_275419_0059

L’OM bosse sur deux énormes coups en Ligue 1

OM13 nov. , 8:20
parGuillaume Conte
0
L'OM a deux coups de coeur en défense pour ce mois de janvier, et ce sont deux joueurs qui ont la particularité d'évoluer dans le même club : Toulouse. 
En dépit d’un recrutement costaud dans ce secteur de jeu, l’Olympique de Marseille n’exclut pas la venue d’un nouveau défenseur central cet hiver. Leonardo Balerdi peine à se mettre au niveau et Benjamin Pavard enchaine les performances décevantes malgré son statut et ses bons débuts. Roberto De Zerbi aimerait avoir encore plus de choix, et a envoyé Pablo Longoria trouver un joueur capable de s’intégrer dans son 11 de départ. 
Habitué à fouiller un peu partout, le président de l’OM a ciblé deux joueurs du championnat de France, dévoile le compte spécialisé OM Fada. Il s’agit des deux défenseurs centraux du Toulouse FC. La pépite française Dayann Methalie, passé par le centre de formation du Téfécé et qui a pris part à tous les matchs de son équipe depuis le début de la saison. Une réussite qui lui vaut d’être désormais international espoir. Et si valeur est annoncée à 5 millions d’euros, le prix réel est bien supérieur, puisque l’été dernier le LOSC avait vu une offre à hauteur de 6 millions d’euros être refusée. Sa récente prolongation le rend difficile à atteindre, mais l’OM peut lui vendre le projet de disputer le titre et la Ligue des Champions. Tout en y mettant le prix. 
Ce sera aussi compliqué pour la deuxième cible des Marseillais à Toulouse. Il s’agit de Charlie Cresswell, solide taulier du TFC. L’Anglais de 23 ans fait partie de la vague de jeunes joueurs recrutés en 2024 et sa valeur a déjà presque triplé depuis son arrivée en provenance de Leeds. Titulaire inamovible et capable de marquer également, le défenseur central est courtisé par plusieurs solides clubs européens, puisque le Borussia Dortmund était venu aux renseignements l’été dernier. Là aussi, une offre à 15 millions d’euros a été refusée en provenance de Côme l’été dernier. Et selon la presse anglaise, Toulouse en attend plus de 20 millions d’euros, et pour un départ en fin de saison, pas au mois de janvier. 
Autant de défis à relever pour l’OM dans ces deux dossiers, même si Pablo Longoria a déjà montré qu’il était capable de réaliser des gros transferts en plein hiver s’il était persuadé de leur bien fondé.  
C. Cresswell

C. Cresswell

EnglandAngleterre Âge 23 Défenseur

Euro U21

Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs12
Buts3
Passes décisives1
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275056_0142
OL

Endrick à l’OL, ça négocie sur deux clauses folles !

ICONSPORT_276732_0368
PSG

Le PSG est KO, le Barça crie victoire

ICONSPORT_276995_0010
Ligue des Champions

LdC Fem : Le PSG tombe contre Manchester United

Fil Info

8:40
Endrick à l’OL, ça négocie sur deux clauses folles !
8:00
Le PSG est KO, le Barça crie victoire
23:03
LdC Fem : Le PSG tombe contre Manchester United
23:00
Milan : Rabiot est devenu indispensable
22:35
EdF : Khephren Thuram appelé en renfort
22:30
L'OM perd son directeur du recrutement
22:10
Discipline : Deux matchs pour Verdonk, un match pour Tagliafico et Balogun
22:00
Le PSG fixe son prix, Vitinha attend les offres

Derniers commentaires

Endrick à l’OL, ça négocie sur deux clauses folles !

C est possible qu il arrive avant Janvier en tant que joker pour la blessure de Fofana ? Parce que 25 matchs à partir de janvier ça fait énorme

OL : Endrick arrive pour 200.000 euros par mois !

A voir qui ont vend cet hiver. On est loin d'être sorti de la merde . Si tu vend un morton c'est la merde. Fofana étant blessé il ne bougera pas . A qui le tour ?

Le PSG fixe son prix, Vitinha attend les offres

Ils ont oubliés un " 0" ?

Zack Nani siffle la fin du match, Ligue 1+ a la rage

Ce sera sans moi guignol

Le PSG fixe son prix, Vitinha attend les offres

Fichajes... Un merdía espagnol... Aucune crédibilité. En Espagne c'est la foire aux fake news, s'en est devenu grotesque... La meilleure preuve est le cas Mbappe qui était annoncé signant au Real fin août 2018 soit même pas 1 mois après sa signature au PSG (puis tous les ans) alors qu'il n'y signera que 6 ans plus tard...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading