L’OM bosse sur deux énormes coups en Ligue 1

L'OM a deux coups de coeur en défense pour ce mois de janvier, et ce sont deux joueurs qui ont la particularité d'évoluer dans le même club : Toulouse.

En dépit d’un recrutement costaud dans ce secteur de jeu, l’Olympique de Marseille n’exclut pas la venue d’un nouveau défenseur central cet hiver. Leonardo Balerdi peine à se mettre au niveau et Benjamin Pavard enchaine les performances décevantes malgré son statut et ses bons débuts. Roberto De Zerbi aimerait avoir encore plus de choix, et a envoyé Pablo Longoria trouver un joueur capable de s’intégrer dans son 11 de départ.

Habitué à fouiller un peu partout, le président de l’OM a ciblé deux joueurs du championnat de France, dévoile le compte spécialisé OM Fada. Il s’agit des deux défenseurs centraux du Toulouse FC. La pépite française Dayann Methalie, passé par le centre de formation du Téfécé et qui a pris part à tous les matchs de son équipe depuis le début de la saison. Une réussite qui lui vaut d’être désormais international espoir. Et si valeur est annoncée à 5 millions d’euros, le prix réel est bien supérieur, puisque l’été dernier le LOSC avait vu une offre à hauteur de 6 millions d’euros être refusée. Sa récente prolongation le rend difficile à atteindre, mais l’OM peut lui vendre le projet de disputer le titre et la Ligue des Champions. Tout en y mettant le prix.

Ce sera aussi compliqué pour la deuxième cible des Marseillais à Toulouse. Il s’agit de Charlie Cresswell, solide taulier du TFC. L’Anglais de 23 ans fait partie de la vague de jeunes joueurs recrutés en 2024 et sa valeur a déjà presque triplé depuis son arrivée en provenance de Leeds. Titulaire inamovible et capable de marquer également, le défenseur central est courtisé par plusieurs solides clubs européens, puisque le Borussia Dortmund était venu aux renseignements l’été dernier. Là aussi, une offre à 15 millions d’euros a été refusée en provenance de Côme l’été dernier. Et selon la presse anglaise, Toulouse en attend plus de 20 millions d’euros, et pour un départ en fin de saison, pas au mois de janvier.

Autant de défis à relever pour l’OM dans ces deux dossiers, même si Pablo Longoria a déjà montré qu’il était capable de réaliser des gros transferts en plein hiver s’il était persuadé de leur bien fondé.