L'OM au Vélodrome, les fans de Liverpool voient rouge

12 sept.
par Eric Bethsy
Très attendu, le match de Ligue des Champions entre l’Olympique de Marseille et Liverpool ne ravit pas forcément les supporters anglais. Les solutions proposées pour se rendre au Vélodrome ne sont pas avantageuses pour les fans des Reds, contraints d’effectuer un long voyage ou de payer cher.
Que ce soit du côté de l’Olympique de Marseille ou dans les rangs de Liverpool, leur confrontation prévue le 21 janvier ne laisse personne indifférent. Le club phocéen a évidemment hâte de se mesurer au champion d’Angleterre massivement renforcé pendant l’été. Quant aux coéquipiers d’Ibrahima Konaté, c’est surtout la ferveur du peuple marseillais qui suscite leur excitation.
« Peur de l'OM au Vélodrome ? Non, mais on sait que le Vélodrome, c'est chaud, avouait le défenseur central français sur le plateau de Téléfoot dimanche dernier. On aime beaucoup ces ambiances. » Les fidèles d’Anfield sont probablement du même avis. Sauf que les supporters des Reds s’aperçoivent que le déplacement à Marseille sera particulièrement compliqué. La veille de cette rencontre de Ligue des Champions, aucun vol direct entre Liverpool et la cité phocéenne n’était initialement prévu. Parmi les solutions proposées, les parcours imposent des escales par Dublin, Madrid ou encore Paris, la capitale française accessible via l’Eurostar avant de prendre un deuxième train.
Le problème, c’est que les options à disposition impliquent des voyages longs ou chers. C’est pourquoi easyJET est intervenu. Selon les informations de Liverpool Confidential, la compagnie aérienne a programmé un vol spécial de Liverpool à Marseille à 8 heures du matin le jour du match, ainsi qu’un vol retour le lendemain midi. La solution pourrait néanmoins en refroidir certains puisque le prix de l’aller-retour est annoncé à 400 euros au minimum. Malgré les obstacles rencontrés, de nombreux spectateurs anglais sont attendus au Vélodrome. C’est dire la passion de ces fans pour leur équipe.
Loading