L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

La Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi avec la 13e journée de championnat. En ouverture, l’Olympique de Marseille se déplace du côté de l’OGC Nice. Avec un effectif amoindri, Roberto de Zerbi va devoir ménager ses troupes avant le retour de la Ligue des champions face à Newcastle.

L’Olympique de Marseille traverse une période importante pour la suite de sa saison. Les Olympiens pointent à la deuxième place du championnat au retour de la trêve, à deux points du Paris Saint-Germain. À quelques heures de la reprise du championnat, le club de la cité phocéenne doit également penser à la Ligue des champions. Mardi prochain, les hommes de Roberto de Zerbi accueillent Newcastle. Le technicien doit-il faire un choix avec un groupe touché par les blessures ? Selon Benoît Pedretti, l’OM doit lâcher la coupe d’Europe pour se tourner vers le championnat à 100%.

L’OM peut être champion

Invité du Late Football Club sur Canal +, l’ancien joueur de l’AJ Auxerre et de Marseille est catégorique, l’OM a une opportunité de remporter le championnat. Mais cela passe par l’abandon de la Ligue des champions. « Aujourd’hui Marseille ne va pas gagner la Ligue des champions, je pense. Mais Marseille a une chance de gagner le championnat. Donc si tu leur demandes de choisir entre gagner le championnat et passer en seizième de Ligue des Champions... Je suis prêt à prendre le pari, tu perds tous tes matches en LDC mais tu es champion de France, les Marseillais acceptent à 100% », explique le joueur passé par l’Olympique de Marseille.

Jusqu’à la trêve de janvier, les Olympiens jouent gros pour s’offrir de l’enjeu sur la deuxième partie de saison. Cependant, pas sûr que Roberto de Zerbi n'écoute les propos de Benoît Pedretti. En conférence de presse, l’Italien l’affirme, il veut tout jouer à 100%. « Il faut qu'on soit toujours à 100 %, toujours sur tous les fronts. La seule chose qui m'inquiète : les blessures, » a-t-il déclaré. Pour rappel l’OM fera sans Aguerd et Murillo notamment ce vendredi soir.