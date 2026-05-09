L’OM a une nouvelle solution pour Greenwood

C'est du Ruddy Buquet pur sucre ! ^^
Elle est bancale... car tu as tricoté un dicton à ta sauce sans la respectée à la lettre près. Toi comprendre ? Mdr
Il joue plus MC que MD .... mais oui c'est un bon profile pour remplacer mangala et tessmann
On veut les noms des "autres grands clubs" SvP.
Ruddy Buquet est une quiche mais ca n'etonnera personne .. arreter le match pendant le temps additionnel est d'une stupidité sans nom ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
Loading
Selon @YenicagGazetesi, l'ancien président du Fenerbahçe 🇹🇷 Aziz Yıldırım est en campagne pour redevenir le président de l'équipe stambouliote. 👉En cas de victoire, il a pour projet de recruter Mason Greenwood.