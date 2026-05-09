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Mason Greenwood

L’OM a une nouvelle solution pour Greenwood

OM09 mai , 23:00
parEric Bethsy
0
En froid avec ses supérieurs, Mason Greenwood ne sera pas retenu par l’Olympique de Marseille cet été. L’ailier anglais devra étudier ses différentes options parmi lesquelles on pourrait retrouver Fenerbahçe en cas d’élection de l’ancien président Aziz Yıldırım.
On voit mal comment Mason Greenwood (24 ans) pourrait rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Certes, le club phocéen va changer de président et de directeur sportif cet été. Mais le comportement de l’Anglais agace à tous les étages en interne. Ses coéquipiers ont du mal à tolérer son égoïsme sur le terrain, tandis que son manque d’implication provoque la colère d’Habib Beye, contraint d’interrompre une séance d’entraînement mercredi.

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Quant à la direction, tout le monde sait désormais que l’ailier sous contrat jusqu’en 2029 ne parle plus au directeur du football Medhi Benatia. Dans ce contexte, il est clair que l’Olympique de Marseille ne retiendra pas Mason Greenwood. D'autant que les informations qui circulent sur son statut d’indésirable pourraient bien attirer du monde. L’ancien joueur de Manchester United, banni dans son pays depuis son affaire judiciaire, a quand même une piste à Tottenham où son ancien entraîneur Roberto De Zerbi serait ravi de l’accueillir. Et ce n’est pas tout.
En Turquie, le média Yeniçağ Gazetesi considère aussi Fenerbahçe comme un courtisan de Mason Greenwood. L’intérêt viendrait en réalité de l’ancien président Aziz Yıldırım qui envisagerait de passer à l’action sur ce dossier s’il était à nouveau élu à la tête du club stambouliote. Il n’y a donc rien de concret à l’heure actuelle. Mais que l’Olympique de Marseille se rassure, un ailier du calibre de Mason Greenwood, auteur de 25 buts cette saison toutes compétitions confondues, aura sûrement l’embarras du choix pour son avenir. Du moins si les dirigeants marseillais fixent un prix raisonnable pour racheter ses trois années de contrat.
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Derniers commentaires

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C'est du Ruddy Buquet pur sucre ! ^^

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Elle est bancale... car tu as tricoté un dicton à ta sauce sans la respectée à la lettre près. Toi comprendre ? Mdr

OL : Un coup de génie financier avec ce futur international français ?

Il joue plus MC que MD .... mais oui c'est un bon profile pour remplacer mangala et tessmann

Accord total, Grégory Lorenzi arrive à l'OM

On veut les noms des "autres grands clubs" SvP.

L2 : Match arrêté à Bastia, la montée du Mans retardée

Ruddy Buquet est une quiche mais ca n'etonnera personne .. arreter le match pendant le temps additionnel est d'une stupidité sans nom ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
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Lens
67322147623329
3
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60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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