L'OM a recruté le nouveau Lacazette

OM22 sept. , 10:20
parAlexis Rose
Parfois aligné aux côtés d’Amine Gouiri à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang estime que l’ancien attaquant lyonnais ressemble beaucoup à Alexandre Lacazette.
Parti de Lyon cet été pour rejoindre le club de Neom en Arabie Saoudite, Alexandre Lacazette continue de faire parler de lui en Ligue 1. Il faut dire que l’ancien attaquant de l’OL a marqué une génération de suiveurs du football français en marquant des dizaines de buts chaque saison. S’il a fait une grande partie de sa carrière à Lyon, où il a débuté en 2009 avant de revenir pour trois dernières saisons pleines, Lacazette a également connu un joli passage sous le maillot d’Arsenal. Entre 2017 et 2022, l’attaquant français a brillé en Premier League mais aussi en Coupe d’Europe. Chez les Gunners, celui qui a été boudé par Didier Deschamps tout au long de sa carrière ou presque a évolué avec Pierre-Emerick Aubameyang. De retour à Marseille après un exil d’un an en Arabie Saoudite, l’attaquant gabonais pense d’ailleurs qu’Amine Gouiri, autre produit de la formation lyonnaise, ressemble beaucoup à Lacazette.
« Il me fait penser au style d’Alexandre Lacazette à Arsenal »
- Pierre-Emerick Aubameyang sur Amine Gouiri
« Gouiri a plus un rôle axial. Alors bien évidemment que je pense que tous les deux, on est prêts à faire les sacrifices qu’il faut pour l’équipe. S’il faut aller sur un côté, que ce soit lui ou moi, on est capables de le faire. Bon, je ne joue plus trop sur le côté depuis quelques années. Avec Amine, on est deux attaquants différents. Je pense qu’on peut vraiment se compléter sur le terrain. C’est quelqu’un qui est très très fort techniquement. Il a une très bonne vision de jeu, il pourrait même jouer en 10. Il me fait penser au style d’Alexandre Lacazette à Arsenal. Ça avait bien marché avec lui, donc si on est amenés à jouer ensemble, j’espère que ça collera aussi bien que ça l’a fait à l’époque avec Lacazette », a déclaré, au micro de Ligue 1+, Aubameyang, qui espère bientôt offrir des buts à Gouiri alors que ce dernier est en manque de confiance en ce début de saison après un début d’année 2025 canon à l'OM.
A. Gouiri

A. Gouiri

FranceFrance Âge 25 Attaquant

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OL : Drapeau de l'Algérie arraché, sale histoire à Lyon

est ce si choquant? y'a qu'en france qu'on voit ce communautarisme systématique, ça lasse les gens.

PSG : Vinicius s'embrouille au Real, Al-Khelaïfi adore ça

Incompatible avec le jeu de LE , des pseudos vedettes on en a eu de trop , la LA vedette c'est l'équipe .

Le PSG crache sur l’OM, Daniel Riolo est ulcéré

J'avoue que proposer 15h c'est vraiment se foutre de la gueule des marseillais 🤣 Bon ok le PSG se fout du classique versus le Ballon d'Or ce que je peux tout a fait comprendre, mais quand même les gars, respectez un peu les marseillais car là ça se voit trop que vous avez rien a foutre de leur club 🤣

Le PSG crache sur l’OM, Daniel Riolo est ulcéré

Deja parce que la cérémonie du ballon d'or est mondiale (350 millions d'audience l'an dernier) ... Le PSG est dans son droit de proposer et l'OM dans le sien de refuser ... A croire que c'est trop dur de comprendre sur le vieux port qu'on puisse proposer... Le PSG n'a rien imposé... Alors oui pour le PSG, le classique est bien moins important que la victoire au Ballon d'Or... Et ils ont 100 fois raison car le PSG est une marque mondiale et le classique qu'ils ont remportés 22 fois lors des 25 derniers, bah... Ça ne pèse pas lourd en face et ils ont raison. Le PSG ne raisonne pas niveau L1 mais niveau mondial, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils vont continuer à grandir et remporter des trophées donc MERCI PARIS !!!!

L'OM a recruté le nouveau Lacazette

En meme temps c'est difficile d'être en confiance quand tu joue quasiment pas..... Faut arreter la comparaison des joueurs, Lacazette n'a rien a voir avec Gouiri, ils n'ont pas les mêmes qualités, pas le meme gabari, pas le meme profil d'attaquant. Lacazette c'est Lacazette, Gouiri c'est Gouiri. Point De nos jours on veux tout comparer a tout....ce fleau.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

