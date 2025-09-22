L'OM a recruté le nouveau Lacazette

Parfois aligné aux côtés d’Amine Gouiri à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang estime que l’ancien attaquant lyonnais ressemble beaucoup à Alexandre Lacazette.

Parti de Lyon cet été pour rejoindre le club de Neom en Arabie Saoudite, Alexandre Lacazette continue de faire parler de lui en Ligue 1. Il faut dire que l’ancien attaquant de l’OL a marqué une génération de suiveurs du football français en marquant des dizaines de buts chaque saison. S’il a fait une grande partie de sa carrière à Lyon, où il a débuté en 2009 avant de revenir pour trois dernières saisons pleines, Lacazette a également connu un joli passage sous le maillot d’Arsenal. Entre 2017 et 2022, l’attaquant français a brillé en Premier League mais aussi en Coupe d’Europe. Chez les Gunners, celui qui a été boudé par Didier Deschamps tout au long de sa carrière ou presque a évolué avec Pierre-Emerick Aubameyang. De retour à Marseille après un exil d’un an en Arabie Saoudite, l’attaquant gabonais pense d’ailleurs qu’Amine Gouiri, autre produit de la formation lyonnaise, ressemble beaucoup à Lacazette.

« Il me fait penser au style d’Alexandre Lacazette à Arsenal » - Pierre-Emerick Aubameyang sur Amine Gouiri

« Gouiri a plus un rôle axial. Alors bien évidemment que je pense que tous les deux, on est prêts à faire les sacrifices qu’il faut pour l’équipe. S’il faut aller sur un côté, que ce soit lui ou moi, on est capables de le faire. Bon, je ne joue plus trop sur le côté depuis quelques années. Avec Amine, on est deux attaquants différents. Je pense qu’on peut vraiment se compléter sur le terrain. C’est quelqu’un qui est très très fort techniquement. Il a une très bonne vision de jeu, il pourrait même jouer en 10. Il me fait penser au style d’Alexandre Lacazette à Arsenal. Ça avait bien marché avec lui, donc si on est amenés à jouer ensemble, j’espère que ça collera aussi bien que ça l’a fait à l’époque avec Lacazette », a déclaré, au micro de Ligue 1+, Aubameyang, qui espère bientôt offrir des buts à Gouiri alors que ce dernier est en manque de confiance en ce début de saison après un début d’année 2025 canon à l' , a déclaré, au micro de Ligue 1+, Aubameyang, qui espère bientôt offrir des buts à Gouiri alors que ce dernier est en manque de confiance en ce début de saison après un début d’année 2025 canon à l' OM