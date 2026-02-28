L’OL peut déjà plomber le mercato de l’OM

Fidèle à la politique de son président Pablo Longoria l'été dernier, l’Olympique de Marseille avait conclu des prêts avec option d’achat, dont certaines obligatoires à payer au terme de la saison. Mais la stratégie peut s’avérer dangereuse si les Marseillais ne peuvent pas profiter des recettes de la Ligue des Champions. D’où l’importance de l’Olympico dimanche soir.

Déclassé par le propriétaire Frank McCourt, Pablo Longoria ne sera pas aux commandes du prochain mercato estival. Le président de l’Olympique de Marseille , en attendant son départ souhaité, doit se contenter d’un rôle institutionnel. C’est donc le directeur du football Medhi Benatia qui prendra les décisions, lui dont les pouvoirs sportifs ont été élargis. Il n’empêche que le club phocéen devra composer avec certains choix de l’Espagnol.

Fidèle à sa politique, Pablo Longoria avait conclu plusieurs prêts avec option d’achat l’été dernier, dont certaines obligatoires à payer cet été. Sauf revirement de situation, l’Olympique de Marseille ne paiera pas les montants fixés pour le défenseur polyvalent de l’Inter Milan Benjamin Pavard (15 millions d’euros), ni pour le milieu du RB Leipzig Arthur Vermeeren (20 millions d’euros). En revanche, la direction olympienne sait déjà qu’elle devra passer à la caisse pour Timothy Weah et Facundo Medina.

Leurs options d’achats s’élèvent respectivement à 14,4 millions d’euros (+4,1 millions d’euros en bonus) et à 18 millions d’euros. Pour ces deux opérations, l’Olympique de Marseille devra donc débourser 32,4 millions d’euros, sans compter les éventuels bonus pour l’international américain. En temps normal, ces sommes à payer n’auraient pas forcément posé problème, surtout en ce qui concerne l’ailier ou latéral droit qui fait partie des satisfactions marseillaises de la saison.

Le problème pour les Marseillais, c’est qu’une non-participation à la Ligue des Champions la saison prochaine ferait mal aux finances. Après 23 journées de Ligue 1, l’équipe désormais entraînée par Habib Beye occupe seulement la quatrième place synonyme de troisième tour préliminaire en C1. Mais une défaite face à l’Olympique Lyonnais dimanche éloignerait encore les Marseillais du podium. Et permettrait à leurs poursuivants de recoller. Ce choc sera donc capital.