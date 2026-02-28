Nordin ICONSPORT_360621_0098

L1 : L'effet Haise propulse Rennes aux portes du top 4

Ligue 128 févr. , 18:53
parCorentin Facy
0
28e journée de Ligue 1
Roazhon Park
Stade Rennais - Toulouse FC : 1-0
But : Nordin (27e) pour le Stade Rennais
Une semaine après sa probante victoire à Auxerre pour la première de Franck Haise, le Stade Rennais a enchaîné ce samedi à domicile face à Toulouse (1-0).
Il y a des matchs qu’il faut savoir gagner, même sans briller lorsque l’on est en course pour les places européennes et ce Rennes-Toulouse en faisait clairement partie pour les Bretons. Revigoré par la nomination de Franck Haise il y a un peu plus d’une semaine, le pensionnaire du Roazhon Park se créait la première occasion du match face aux Violets. La frappe de Merlin sur coup-franc était néanmoins repoussée par Restes (22e). Une occasion qui donnait quand même le ton pour Rennes, qui ouvrait le score cinq minutes plus tard par Nordin (27e). L’ancien Stéphanois s’élevait plus haut que Cresswell pour ouvrir le score au terme d’une première mi-temps largement maîtrisée mais pauvre en occasions.
Le second acte n’était pas plus emballant au niveau des moments forts. Toulouse se montrait plus dangereux, notamment par Emersonn dont la frappe était repoussée par Samba à l’heure de jeu. Les dernières minutes étaient compliquées pour Rennes, acculé par les nombreuses actions toulousaines, qui ne débouchaient pas pour autant sur de grosses occasions. Rennes conservait jusqu’au bout son avantage de 1-0. Une victoire capitale pour les Bretons, qui prennent provisoirement 3 points d’avance sur Lille et qui revient à égalité avec l’OM, en attendant Lille-Nantes et OM-OL dimanche.

Ligue 1

28 février 2026 à 17:00
Rennes
Nordin27'
1
0
Match terminé
Toulouse
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
N. Mukiele
RennesRennes
SORT
A. Nordin
RennesRennes
Remplacement
81
ENTRE
J. Russell-Rowe
ToulouseToulouse
SORT
W. Kamanzi
ToulouseToulouse
Remplacement
81
ENTRE
B. Embolo
RennesRennes
SORT
E. Lepaul
RennesRennes
Remplacement
74
ENTRE
M. Sauer
ToulouseToulouse
SORT
A. Vossah
ToulouseToulouse
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

