L1 : L'effet Haise propulse Rennes aux portes du top 4

28e journée de Ligue 1

Roazhon Park

Stade Rennais - Toulouse FC : 1-0

But : Nordin (27e) pour le Stade Rennais

Une semaine après sa probante victoire à Auxerre pour la première de Franck Haise, le Stade Rennais a enchaîné ce samedi à domicile face à Toulouse (1-0).

Il y a des matchs qu’il faut savoir gagner, même sans briller lorsque l’on est en course pour les places européennes et ce Rennes -Toulouse en faisait clairement partie pour les Bretons. Revigoré par la nomination de Franck Haise il y a un peu plus d’une semaine, le pensionnaire du Roazhon Park se créait la première occasion du match face aux Violets. La frappe de Merlin sur coup-franc était néanmoins repoussée par Restes (22e). Une occasion qui donnait quand même le ton pour Rennes, qui ouvrait le score cinq minutes plus tard par Nordin (27e). L’ancien Stéphanois s’élevait plus haut que Cresswell pour ouvrir le score au terme d’une première mi-temps largement maîtrisée mais pauvre en occasions.

Le second acte n’était pas plus emballant au niveau des moments forts. Toulouse se montrait plus dangereux, notamment par Emersonn dont la frappe était repoussée par Samba à l’heure de jeu. Les dernières minutes étaient compliquées pour Rennes, acculé par les nombreuses actions toulousaines, qui ne débouchaient pas pour autant sur de grosses occasions. Rennes conservait jusqu’au bout son avantage de 1-0. Une victoire capitale pour les Bretons, qui prennent provisoirement 3 points d’avance sur Lille et qui revient à égalité avec l’OM, en attendant Lille-Nantes et OM-OL dimanche.