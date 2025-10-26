Le Barça le drague, Greenwood veut partir

À nouveau buteur ce samedi soir malgré la défaite de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood est très convoité. L’attaquant anglais est suivi désormais par le FC Barcelone, qui a de sacrés arguments.

Mason Greenwood vit-il sa dernière saison du côté de l’Olympique de Marseille ? En contrat jusqu’en 2029, l’attaquant anglais est désormais sur les tablettes de quelques cadors européens. Auteur déjà de sept réalisations et neuf matchs de Ligue 1, l’ancien joueur de Manchester United est désormais en tête du classement des buteurs du championnat. À 24 ans, Greenwood est à nouveau suivi par certains gros poissons à l’image du FC Barcelone. Le club catalan a déjà signé Marcus Rashford cet été et souhaite reformer le duo.

Barcelone rêve d’un duo

C’est le média The Sun qui lance cette bombe ces dernières heures. Le journal britannique évoque que les recruteurs du FC Barcelone ont assisté à la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Havre la semaine passée. Le club catalan a apprécié la performance de Greenwood et son quadruplé face à la formation normande. The Sun explique que le champion d’Espagne souhaite réunir le duo Marcus Rashford - Mason Greenwood. « Une source a déclaré : « Le Barça pourrait finir par recruter deux des attaquants les plus en vue d'Europe à un prix avantageux, » explique la tabloïd anglais, qui assure que l'ailier olympien ne se plait pas tant que ça à Marseille, et aimerait retrouver l'Angleterre, ou à défaut un club en Espagne où il se sentait bien. Pour rappel, Manchester United conserve 50% du prix à la vente de Greenwood par l’OM.

L’été est encore loin, mais l’Anglais pourrait faire pencher la balance vers un départ. The Sun écrit pour conclure. « Mais nous avons révélé cet été que Greenwood souffrait du mal du pays en France, malgré le fait qu'il vit avec sa compagne Harriet Robson et leurs deux jeunes filles. » La prochaine période de mercato va être agitée dans le sud de l’hexagone. Surtout si Greenwood continue d'empiler les buts et de rêver d'une destination de prestige.