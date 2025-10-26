ICONSPORT_274910_0195

Le Barça le drague, Greenwood veut partir

OM26 oct. , 18:30
parNathan Hanini
16
À nouveau buteur ce samedi soir malgré la défaite de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood est très convoité. L’attaquant anglais est suivi désormais par le FC Barcelone, qui a de sacrés arguments.
Mason Greenwood vit-il sa dernière saison du côté de l’Olympique de Marseille ? En contrat jusqu’en 2029, l’attaquant anglais est désormais sur les tablettes de quelques cadors européens. Auteur déjà de sept réalisations et neuf matchs de Ligue 1, l’ancien joueur de Manchester United est désormais en tête du classement des buteurs du championnat. À 24 ans, Greenwood est à nouveau suivi par certains gros poissons à l’image du FC Barcelone. Le club catalan a déjà signé Marcus Rashford cet été et souhaite reformer le duo.

Barcelone rêve d’un duo

C’est le média The Sun qui lance cette bombe ces dernières heures. Le journal britannique évoque que les recruteurs du FC Barcelone ont assisté à la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Havre la semaine passée. Le club catalan a apprécié la performance de Greenwood et son quadruplé face à la formation normande. The Sun explique que le champion d’Espagne souhaite réunir le duo Marcus Rashford - Mason Greenwood. « Une source a déclaré : « Le Barça pourrait finir par recruter deux des attaquants les plus en vue d'Europe à un prix avantageux, » explique la tabloïd anglais, qui assure que l'ailier olympien ne se plait pas tant que ça à Marseille, et aimerait retrouver l'Angleterre, ou à défaut un club en Espagne où il se sentait bien. Pour rappel, Manchester United conserve 50% du prix à la vente de Greenwood par l’OM.
L’été est encore loin, mais l’Anglais pourrait faire pencher la balance vers un départ. The Sun écrit pour conclure. « Mais nous avons révélé cet été que Greenwood souffrait du mal du pays en France, malgré le fait qu'il vit avec sa compagne Harriet Robson et leurs deux jeunes filles. » La prochaine période de mercato va être agitée dans le sud de l’hexagone. Surtout si Greenwood continue d'empiler les buts et de rêver d'une destination de prestige. 
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs9
Buts7
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
16
Derniers commentaires

PSG : Les critiques pleuvent, Chevalier se bouche les oreilles

Faut être honnête. Ce n'est une question de croire en lui ou pas. Là il a démontré de grandes qualité au pied mais ses 4 erreurs (Tottenham, OM, Lille et Strasbourg) sont flagrantes. On voit qu'il n'est pas en confiance. Sur le 2eme peno de Leverkusen, jamais il doit rester dans ses 6 m avec un tel ballon en profondeur. Face à Brest pareil il est hésitant a sortir et ça aurait pu encore coûter un but. Donnaruma savait a chaque match repartir d'une feuille blanche malgré un boulette au match précédent. Chevalier on sent qu'il gamberge et ça rien de pire pour un gardien. Il faut qu'il arrive a oublier l'erreur et a repartir d'une page blanche car sinon il y a risque de spirale car un gardien fait toujours des erreurs a un moment

OL - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

je pense que lille marseille lens etaient deja de vrais test.. c'est juste un de plus avec une faible attaque ^^ au moins on aura sulc en 9 surement mieux que satriano dans les espaces

OL - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Premier vrai test pour les Zinzins … 🤪🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

PSG : Les critiques pleuvent, Chevalier se bouche les oreilles

Bon , on voit qu’il fait des arrêts décisifs , c’est plutôt bien … maintenant il faut surtout éviter les boulettes et progresser 🤪🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

Le PSG veut faire taire Canal+, le scandale Hakimi rebondit

sauf que tu craches ton fiel en permanence sur le PSG et ses joueurs

