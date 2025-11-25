La Ligue 1 est nulle, il s'attaque à Roberto De Zerbi

L'OM est à deux points du PSG en Ligue 1 et s'apprête à jouer un match important, mais pas encore décisif, en Ligue des champions contre Newcastle. L'heure est venue pour Marseille de montrer son véritable niveau, exige Christophe Dugarry.

L'Olympique de Marseille a humilié l'OGC Nice vendredi dernier à l'Allianz Riviera, et cela a boosté le moral de tout le club phocéen avant une rencontre qui vaut cher ce mardi soir au Vélodrome. Maintenant, l'OM ne peut plus se cacher en Ligue des champions, et Roberto De Zerbi est au pied du mur. Pour Christophe Dugarry, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, champion du monde 98 et désormais consultant pour RMC, le temps est arrivé pour l’Italien et ses joueurs de prouver qu'ils ne sont pas forts que en Ligue 1. Un championnat de France que Duga juge très sévèrement et qui, selon lui, n'est qu'un simple terrain d'entraînement grandeur nature pour la formation marseillaise compte tenu de ses moyens et de son effectif.

L'OM doit gagner sur la scène européenne

Rappelant que, derrière le Paris Saint-Germain, l'OM avait un budget colossal par rapport aux autres clubs de L1 (260 millions d'euros), Christophe Dugarry veut désormais que Marseille soit à la hauteur de tout cela. « Je sais très bien qu’ils ne vont pas gagner la Ligue des champions cette saison, mais quand tu as un budget de 260 millions qui te permet d’exister dans cette compétition, tu dois avoir une forme d’exigence. Ce qui s’est passé à Nice, c’est une bonne base de travail, mais il faut partir de ça pour espérer aller plus haut et ne pas se dire que, grâce à ça, on a fermé des bouches. La Ligue 1 n’a peut-être jamais été aussi faible depuis qu’elle existe, avec des différences de budget qui sont colossales. Avec son effectif actuel, heureusement que ce que l’OM fait est de qualité. Mais je ne trouve pas ça dur de juger l’OM par rapport à un niveau Coupe d’Europe. On doit avoir cette exigence-là. Et je suis persuadé que le président Longoria, Medhi Benatia ou l’actionnaire ont cette exigence-là », a lancé l'ancien joueur marseillais.

Et Christophe Dugarry de rappeler que Roberto De Zerbi a des moyens comme jamais un entraîneur de l'OM n'en avait eus avant lui. Et que cette débauche de moyens n'aurait aucun sens si c'était juste pour briller en Ligue 1. À RDZ de montrer à Duga qu'effectivement, l'Olympique de Marseille est bâti désormais pour jouer l'Europe.