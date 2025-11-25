La Ligue 1 est nulle, il s'attaque à Roberto De Zerbi

Alors mon chere Mopi, Tu aurais mieux fait de taire ! Renseigne toi et relis ce que j'ai dit.... CA fait bien 6 saisons de suite que vous ne vous qualifiez pas pour la champion league....
Marquinhos ,on va le garder même s'il jouera peu
Il y a un reservoir de jeunes joueurs .Cette annee quelques uns jouent mais ont du mal à s'imposer.La marche à franchir pour s'imposer est haute
C'est tout ce qu'ils ont ,vu qu'ils ne gagnent rien ,ils insultent,nous on a les trophees mais s'ils veulent on a aussi une grande reserve d'insultes aussi.On verra ce soir apres le match s'ils sont toujours copains avec Newcastle.ils vont encore pigner ces guignols
S'il joue on ne craint pas grand chose de cette brêle
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|13
|3
|2
|8
|14
|30
|-16
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
Mason Greenwood brille avec un doublé à Nice, mais ses performances suscitent des controverses au sein de l'OM. l.foot01.com/LV