La France aime l'OM, un sondage le confirme

il est pas bon devant le but ca c'est claire il n'attire aucun defenseur ca c'est claire il est ultra brouillon dans son pressing ca c'est claire.. mais on ne peut pas lui reprocher de mouiller le maillot malgré son manque de talent
… Mais, le peuple parisien est aussi allé jusqu'au domicile de Neymar… Quelques Zultras et à la demande de Nak pour que NeyNey quitte le Pgégé 😤🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Ouin Ouin complot Ouin Ouin …🙃🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
La faute sur Cheval c’est à la 12è mn , ça laisse le temps…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
Loading
⏱️ 90+5' | #OMTFC 2️⃣-2️⃣ Match nul entre l'OM et le TFC malgré les deux buts signés 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗣𝗮𝗶𝘅𝗮̃𝗼 🇧🇷 et 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗿𝗲-𝗘𝗺𝗶𝗹𝗲 𝗛ø𝗷𝗯𝗷𝗲𝗿𝗴 🇩🇰 🗓️ Prochain RDV, le vendredi 5 décembre novembre à 21 heures sur la pelouse du LOSC.