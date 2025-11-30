ICONSPORT_278492_0103

La France aime l'OM, un sondage le confirme

OM30 nov. , 9:00
parMehdi Lunay
0
Victorieux de la Ligue des champions en mai dernier, le PSG est devenu la meilleure équipe d'Europe. Ce sacre a t-il permis d'en faire le club le plus populaire de France devant l'OM ? Il y a encore du travail pour devancer les Phocéens selon un dernier sondage.
Le 31 mai dernier, le destin du Paris Saint-Germain a changé tout comme les regards des observateurs. Le club parisien a remporté sa première Ligue des champions en étrillant l'Inter Milan 5-0. Un sacre mérité au vu du jeu produit. Le PSG version 2024-2025 est déjà placé parmi les meilleurs lauréats de l'histoire de la compétition. Paris a aussi gagné le respect de la France, mais quid de la popularité ? Vainqueur de la C1 en 1993, l'Olympique de Marseille a longtemps eu la faveur du public hexagonal. Le rival parisien a-t-il pris le dessus ?

L'OM gagne du terrain sur la popularité

On pourrait penser que oui au vu de la domination parisienne sur le football français depuis plus d'une décennie. La jeune génération française peut être séduite par le jeu du PSG, ses stars et ses nouvelles pépites quand l'OM n'a plus rien gagné depuis 2012. Un sondage Odoxa pour Winamax et RTL révèle pourtant la popularité en hausse de...Marseille. Le club phocéen est en forme dans l'opinion. 47% des Français interrogés ont une bonne opinion de l'OM. Une hausse de 5 points sur un an et demi. Ce niveau de popularité est identique à celui du PSG le lendemain du succès contre l'Inter.
On atteint même 65% d'avis positifs en faveur de l'OM chez les amateurs de football. Un succès qui s'explique par le nouveau projet ambitieux autour de Roberto De Zerbi, de Pablo Longoria et de Medhi Benatia. 74% des amateurs de football sondés estiment que les performances marseillaises en Ligue 1 sont satisfaisantes. 69% d'entre eux apprécient le travail de De Zerbi, 66% celui de son président espagnol et 64% approuvent la stratégie du directeur sportif marocain. A défaut de titre, c'est déjà une belle victoire pour la direction marseillaise.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278470_0087
PSG

PSG : Pierre Ménès habille Clément Turpin pour l'hiver

ICONSPORT_278275_0033
PSG

PSG : Pacho reçoit des notes honteuses

ICONSPORT_278337_0026
OL

OL : Satriano, une clause secrète très génante pour Lyon

Fil Info

9:20
PSG : Pierre Ménès habille Clément Turpin pour l'hiver
8:40
PSG : Pacho reçoit des notes honteuses
8:20
OL : Satriano, une clause secrète très génante pour Lyon
8:00
L'OM volé par l'arbitre, Benatia fait scandale
23:15
« Je suis très déçu et énervé »: Benjamin Pavard ne digère pas
23:03
L1 : Programme et résultats de la 14e journée
23:02
L1 : L'OM perd la tête sur le fil
22:54
Ita : L'AC Milan prend les commandes de la Serie A

Derniers commentaires

OL : Satriano, une clause secrète très génante pour Lyon

il est pas bon devant le but ca c'est claire il n'attire aucun defenseur ca c'est claire il est ultra brouillon dans son pressing ca c'est claire.. mais on ne peut pas lui reprocher de mouiller le maillot malgré son manque de talent

Le PSG ne ferme jamais la porte à Neymar

… Mais, le peuple parisien est aussi allé jusqu'au domicile de Neymar… Quelques Zultras et à la demande de Nak pour que NeyNey quitte le Pgégé 😤🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

Ouin Ouin complot Ouin Ouin …🙃🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

La faute sur Cheval c’est à la 12è mn , ça laisse le temps…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2914923351421
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221371524177
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
171445520191
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
15144372126-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
914239820-12

Loading