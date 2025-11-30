La France aime l'OM, un sondage le confirme

Victorieux de la Ligue des champions en mai dernier, le PSG est devenu la meilleure équipe d'Europe. Ce sacre a t-il permis d'en faire le club le plus populaire de France devant l'OM ? Il y a encore du travail pour devancer les Phocéens selon un dernier sondage.

Le 31 mai dernier, le destin du Paris Saint-Germain a changé tout comme les regards des observateurs. Le club parisien a remporté sa première Ligue des champions en étrillant l'Inter Milan 5-0. Un sacre mérité au vu du jeu produit. Le PSG version 2024-2025 est déjà placé parmi les meilleurs lauréats de l'histoire de la compétition. Paris a aussi gagné le respect de la France, mais quid de la popularité ? Vainqueur de la C1 en 1993, l' Olympique de Marseille a longtemps eu la faveur du public hexagonal. Le rival parisien a-t-il pris le dessus ?

L'OM gagne du terrain sur la popularité

On pourrait penser que oui au vu de la domination parisienne sur le football français depuis plus d'une décennie. La jeune génération française peut être séduite par le jeu du PSG, ses stars et ses nouvelles pépites quand l'OM n'a plus rien gagné depuis 2012. Un sondage Odoxa pour Winamax et RTL révèle pourtant la popularité en hausse de...Marseille. Le club phocéen est en forme dans l'opinion. 47% des Français interrogés ont une bonne opinion de l'OM. Une hausse de 5 points sur un an et demi. Ce niveau de popularité est identique à celui du PSG le lendemain du succès contre l'Inter.