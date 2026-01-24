ICONSPORT_277701_0102 (1)

Kondogbia est une arnaque, l’OM craque

24 janv. , 20:00
Corentin Facy
0
Incapable d’enchaîner d’un match à l’autre, Geoffrey Kondogbia est absent du groupe qui reçoit Lens ce samedi soir après sa titularisation contre Liverpool. Les Marseillais n’en peuvent plus.
Plutôt performant lorsqu’il est sur le terrain, Geoffrey Kondogbia est toutefois beaucoup trop fragile pour enchaîner les matchs à un rythme soutenu. Un vrai problème pour Roberto De Zerbi, qui n’a utilisé l’international centrafricain qu’à dix reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Principalement aligné dans les gros chocs en Ligue 1 ou en Europe (PSG, Real Madrid, Liverpool), l’ancien joueur du FC Séville prouve encore une fois sa faiblesse physique cette semaine.
Titulaire contre les Reds, il n’est pas dans le groupe pour la réception du RC Lens au Vélodrome. Une anomalie au vu de son statut et de son salaire pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Très agacés par ce nouveau forfait de Geoffrey Kondogbia, les supporters phocéens ont fait part de leur mécontentement alors que le joueur de 32 ans est encore lié à l’OM jusqu’en 2027.
« Kondogbia il est en intérim ou quoi? », « Kondo absent c'est vraiment un sketch », « Kondogbia la blague », « Kondogbia au congélateur pour le match face au PSG c’est ça ? », « La fraude Kondogbia a assez duré », « Kondogbia mdrrr j’ai jamais vu un type aussi fragile depuis Abou Diaby », « Faudrait commencer à lancer le #KONDOOUT Ça devient plus possible, c’est pas notre argent mais c’est notre club. Et un mec payé comme un titulaire indiscutable alors qu’il a fait 9 matchs depuis le début de la saison c’est inacceptable » ou encore « Kondo c'est une blague ? Il dispose d'une immunité ? Il fait 1 match sur 6 , et sur ce match il y en a 1 sur 2 de bons. Payé gracieusement par le club, alors qu'on dégage des jeunes, des mecs en fin de contrat pour moins que ça » peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Kondogbia, ça commence à faire beaucoup

Les supporters de l’Olympique de Marseille ne supportent plus de voir un joueur traité différemment des autres. Ce que Roberto De Zerbi avait d’ailleurs reconnu publiquement, confiant qu’il devait choisir les matchs qu’il souhaitait faire disputer à Geoffrey Kondogbia puisque le milieu de terrain centrafricain était incapable d’enchaîner plusieurs rencontres à la suite. Un sacré problème que Medhi Benatia et Pablo Longoria tenteront de régler l’été prochain mais ce ne sera pas simple, l’ancien de l’AS Monaco touchant plus de 400.000 euros par mois en Provence.
0
Derniers commentaires

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

L OM a un gros banc , il faut pas avoir peur de faire tourner

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Greenwood au frigo tout le match en vue du match de LDC, ça me va très bien.

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Première mi-temps marseillaise en tout point. Nwaneri met la misère aux lensois. Il est assez phénoménal pour un début.

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Ça sent le match nul !

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Nwaneri c'est un greewood bis

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43181413321319
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Le Havre
20194871624-8
14
Paris
19185492432-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

Loading