« Je peux vous dire que je n’ai jamais vu... », une recrue de l’OM hallucine

Emerson Palmieri fait partie des dernières recrues de l'OM. Le défenseur a hâte de démarrer l'aventure dans la cité phocéenne et de découvrir le Stade Vélodrome.

L'Olympique de Marseille aura été l'une des équipes les plus actives sur le marché des transferts cet été. Lors de la fin du mois d'août, les choses se sont notamment accélérées sur la Canebière, avec l'arrivée notable d'Emerson Palmieri. L'ancien de l'OL veut se donner une vraie chance de réussir son aventure à l' OM . Pour cela, il veut se mettre les fans marseillais dans la poche. Pour, lui, difficile d'évoluer dans un meilleur stade que le Vélodrome.

Emerson n'avait jamais vu ça

Lors d'un entretien accordé à la chaine Twitch de l'OM, l'international italien n'a en effet pas tari d'éloges sur l'ambiance qui régnait au sein de l'enceinte phocéenne : « L’OM est un très grand club. En France, en Europe et dans le monde. Depuis que je regarde le football, je me souviens avoir vu des matchs de l’OM. Je me souviens de Didier Drogba par exemple. Porter ce maillot ici est très important pour moi. J’ai joué dans beaucoup de stades. Je peux vous dire que je n’avais jamais vu un match où le stade faisait un vacarme incroyable 40 minutes avant le coup d’envoi, comme au Vélodrome. La pression est énorme. Je suis heureux d’être du bon côté et de pouvoir défendre ce maillot et ces supporters incroyables ». Emerson Palmieri pourrait faire ses grands débuts sous la tunique marseillaise le 12 septembre prochain lors de la réception du FC Lorient en Ligue 1. Une réaction est d'ailleurs vivement attendue par les fans phocéens, agacés après le mauvais début de saison de leur club de coeur. Mais les récentes recrues estivales pourraient rapidement apporter. A elles de jouer et de réussir leurs débuts.