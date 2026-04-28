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Invasion de taupes à l’OM, c’est le grand déballage

OM28 avr. , 9:20
parGuillaume Conte
5
Rien ne va plus à l'OM, où les tensions du vestiaires partent directement vers la presse en quelques instants.
Les mauvais résultats s’accumulent à l’Olympique de Marseille, au pire moment de la saison. Et avec le départ de Pablo Longoria, celui de Roberto De Zerbi, et un Medhi Benatia qui va suivre en fin de saison, l’effectif est en roue libre. Habib Beye n’a clairement pas réussi à mobiliser les troupes et il ne se passe pas une journée sans qu’une ou plusieurs informations soient dévoilées sur l’ambiance pesante et même houleuse au sein de la formation olympienne.

Greenwood, Hojbjerg, Abdelli, ça s'embrouille

Le clash entre Habib Beye et Himad Abdelli est sortie du vestiaire en quelques heures, et après Foot Mercato, RMC et La Provence, c’est L’Equipe qui a ses sources pour révéler toutes les embrouilles au sein du club. Le cas Mason Greenwood fait énormément grincer les dents, puisque l’Anglais peut visiblement se permettre d’arriver en retard et « ne pas suivre les mêmes règles que les autres », sans être inquiété en raison de son statut de meilleur joueur de l’équipe. L’ancien de Manchester United ne supportait plus Medhi Benatia, et a même fait parvenir par son avocat une lettre comme quoi il était blessé cette semaine, confirmant à son entraineur qu’il n’avait que 30 minutes dans les jambes. Ce n’était de toute évidence pas du tout le cas ce dimanche contre Nice, vu l’impact et l’intensité qu’il a mis en entrant en jeu.
Tout le monde est donc au bord de la crise de nerfs, et L’Equipe précise que même Pierre-Emile Hojbjerg a du mal à garder son calme malgré sa grande expérience. Cela se voit lors des matchs, où il s’énerve facilement, mais aussi à l’entraînement, où il s’est accroché avec un membre du staff pour une histoire de chasuble. Resté proche de Benatia, le Danois s’est ensuite excusé pour être de nouveau aligné avec le brassard ce dimanche. Le directeur du football se montre plus discret depuis une semaine, mais il pèse toujours autant en interne.
Facundo Medina aurait par exemple son appui, ce qui explique aussi pourquoi l’Argentin est désormais si bavard devant les micros, multipliant les sorties médiatiques qui déplaisent fortement dans le vestiaire. Voilà qui permet aussi de comprendre pourquoi Habib Beye a demandé, en conférence de presse avant le match face à Nice, de parler moins et d’agir plus, signe que le nouvel entraineur de l’OM sait déjà que sa planche est à moitié savonnée. Pour La Provence d’ailleurs, qui glisse la dernière couche, son départ en juin ne fait désormais plus aucun doute, puisque seule une 3e place en Ligue 1 aurait pu le sauver de façon certaine.
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Derniers commentaires

L’OL vendu à Kang, Ares ou un fou !

@Maubelan-OL y a pas de % sur barcola il me semble mais oui effectivement il y a des joueurs en pret avec option d'achat Tu as AMN Tessmann et surement un joueur a forte valeur qui devrait etre vendu fofana ca risque d'etre complexe au vu de la perte de valeur. nuamah gros salaire mangala tres gros salaire sont a mon sens invendable a l'heure actuelle sans perdre au moins la moitié de leur valeur... mais ne faudrait il pas se débarrasser de leur enorme salaire Perde moreira sera hyper contre productif tant sa valeur sportif est enorme... Ca va etre vraiment complexe cette intersaison ... ca dependra vraiment de ses 3 derniers matchs de championnat qu'il faudra impérativement gagner

OL : Govou veut le podium et explique pourquoi

dire des vérité ce n'est pas fracasser ca doit pas toujours etre lisse a brosser ds le sens du poil il a plus dit du bien de fonseca que l'inverse mais bon avec toi on connait le fils a textor tu dis bcp de daube

OL : Govou veut le podium et explique pourquoi

mec t'aime pas lyon dc c'est pas comme si tu etais objectif

Polémique au Groupama Stadium, l’OL brade 4.000 places !

ben oui bpc se decide au dernier moment vu qu'il brade a chaque fois logique

120 supporters virés, le PSG réduit le CUP

Les choses ont démarré avec des clubs de supps amis... rien à voir avec des orientations politiques demeuré.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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