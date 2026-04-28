Invasion de taupes à l’OM, c’est le grand déballage

@Maubelan-OL y a pas de % sur barcola il me semble mais oui effectivement il y a des joueurs en pret avec option d'achat Tu as AMN Tessmann et surement un joueur a forte valeur qui devrait etre vendu fofana ca risque d'etre complexe au vu de la perte de valeur. nuamah gros salaire mangala tres gros salaire sont a mon sens invendable a l'heure actuelle sans perdre au moins la moitié de leur valeur... mais ne faudrait il pas se débarrasser de leur enorme salaire Perde moreira sera hyper contre productif tant sa valeur sportif est enorme... Ca va etre vraiment complexe cette intersaison ... ca dependra vraiment de ses 3 derniers matchs de championnat qu'il faudra impérativement gagner
dire des vérité ce n'est pas fracasser ca doit pas toujours etre lisse a brosser ds le sens du poil il a plus dit du bien de fonseca que l'inverse mais bon avec toi on connait le fils a textor tu dis bcp de daube
mec t'aime pas lyon dc c'est pas comme si tu etais objectif
ben oui bpc se decide au dernier moment vu qu'il brade a chaque fois logique
Les choses ont démarré avec des clubs de supps amis... rien à voir avec des orientations politiques demeuré.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
Loading
L'échange en détails entre Himad Abdelli et Habib Beye : 🥶 - Beye : "Tu ne peux pas rentrer comme ça, les autres ont tout donné." - Abdelli : "Tu me parles pas comme ça, t'es pas mon père." - Beye : "Je parle pour tout le monde, pas que pour toi." - Abdelli : "Je m'en bats