Invasion de taupes à l’OM, c’est le grand déballage

Rien ne va plus à l'OM, où les tensions du vestiaires partent directement vers la presse en quelques instants.

Les mauvais résultats s’accumulent à l’Olympique de Marseille , au pire moment de la saison. Et avec le départ de Pablo Longoria, celui de Roberto De Zerbi, et un Medhi Benatia qui va suivre en fin de saison, l’effectif est en roue libre. Habib Beye n’a clairement pas réussi à mobiliser les troupes et il ne se passe pas une journée sans qu’une ou plusieurs informations soient dévoilées sur l’ambiance pesante et même houleuse au sein de la formation olympienne.

Greenwood, Hojbjerg, Abdelli, ça s'embrouille

Le clash entre Habib Beye et Himad Abdelli est sortie du vestiaire en quelques heures, et après Foot Mercato, RMC et La Provence, c’est L’Equipe qui a ses sources pour révéler toutes les embrouilles au sein du club. Le cas Mason Greenwood fait énormément grincer les dents, puisque l’Anglais peut visiblement se permettre d’arriver en retard et « ne pas suivre les mêmes règles que les autres », sans être inquiété en raison de son statut de meilleur joueur de l’équipe. L’ancien de Manchester United ne supportait plus Medhi Benatia, et a même fait parvenir par son avocat une lettre comme quoi il était blessé cette semaine, confirmant à son entraineur qu’il n’avait que 30 minutes dans les jambes. Ce n’était de toute évidence pas du tout le cas ce dimanche contre Nice, vu l’impact et l’intensité qu’il a mis en entrant en jeu.

Tout le monde est donc au bord de la crise de nerfs, et L’Equipe précise que même Pierre-Emile Hojbjerg a du mal à garder son calme malgré sa grande expérience. Cela se voit lors des matchs, où il s’énerve facilement, mais aussi à l’entraînement, où il s’est accroché avec un membre du staff pour une histoire de chasuble. Resté proche de Benatia, le Danois s’est ensuite excusé pour être de nouveau aligné avec le brassard ce dimanche. Le directeur du football se montre plus discret depuis une semaine, mais il pèse toujours autant en interne.