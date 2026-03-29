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Il va briller au Mondial, l'OM veut l'acheter avant

OM29 mars , 19:00
parNathan Hanini
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Dossier du dernier mercato, Joel Ordoñez n’a finalement pas signé du côté de l’Olympique de Marseille, l’été dernier. Le défenseur équatorien est désormais pisté par l’Inter Milan, mais l’OM n’a pas dit son dernier mot le concernant et souhaite retenter sa chance cet été.
Il reste un défenseur très courtisé à l'approche du mercato estival cette année. Joel Ordoñez est en partance du Club Bruges cet été. L’international équatorien (15 sélections) est suivi par de nombreux clubs européens. Le natif de Guayaquil voit sa valeur augmenter sur le marché, et cela devrait continuer avec la Coupe du monde où l'Equateur possède de solides arguments. L’été dernier, l’Olympique de Marseille était en passe de recruter le joueur de 21 ans. Mais la formation belge a attendu un effort financier plus important de la part du club de la cité phocéenne. Le joueur avait donné son accord pour rejoindre la Provence. L’imbroglio s’est finalement réglé et personne n’a bougé.

Joel Ordoñez, Marseille ne l’oublie pas

Mais l’OM n’a pas dit son dernier mot. Selon certains médias italiens, les Olympiens veulent relancer le dossier cet été. Alors que l’Inter souhaite se positionner sur le joueur, Marseille veut tenter le coup rapidement. « Côté mercato, l'Inter estime la valeur du défenseur entre 20 et 25 millions d'euros, mais il n'est pas exclu que le prix augmente compte tenu des demandes d'autres clubs. En France, Marseille est prêt à faire une nouvelle tentative, après l’offre de 30 millions d’euros de l’été dernier, qui pourrait ne plus suffire, » explique le média Passione Inter. L’an passé, le Club Bruges en demandait entre 35 et 40 millions d’euros selon le journal L’Equipe. Cet été avec la Coupe du monde 2026, le prix du défenseur équatorien pourrait exploser en cas d’une belle performance au mondial. De son côté, l’OM doit déjà valider la qualification à la prochaine Ligue des champions. Sans cela, le club de la cité phocéenne va devoir revoir ses plans.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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