Il quitte enfin l'OM, ce n'est pas pour l'argent

En toute fin du mercato estival dernier, Azzedine Ounahi a finalement quitté l'Olympique de Marseille pour s'engager avec le Girona FC. Lors de sa conférence de presse de présentation, il a confié qu'il n'avait pas signé ici pour l'argent.
L'arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc de l'Olympique de Marseille aura eu définitivement raison de l'aventure d'Azzedine Ounahi sur la Canebière. En manque de temps de jeu, il part au Panathinaïkos sous la forme d'un prêt pour toute la saison passée. A son retour, la tendance n'a pas changé et il est cette fois vendu pour de bon. C'est ainsi que le 30 août dernier, à deux jours de la fin du mercato estival, l'ancien Angevin s'est envolé pour la Catalogne, au Girona FC. Lors de sa conférence de presse de présentation, le milieu de terrain marocain a exprimé sa joie d'avoir pu rejoindre un tel club et a confirmé qu'il n'avait pas choisi ce projet pour l'argent.
MoroccoMaroc Âge 25 Milieu

Friendly International

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Azzedine Ounahi ne regrette pas son choix

« Ce que je voulais, c'était jouer dans un bon club, au-delà de l'argent »
- Azzedine Ounahi
« Ça n’a pas été facile de venir à Gérone. Physiquement, je ne suis pas encore à 100%, mais je suis très heureux. Je peux apporter beaucoup à l’équipe. Gérone est un club où je souhaite progresser. Je suis très heureux de faire partie de ce projet. Je me sens comme à la maison, je fais partie de la famille du club. Je suis très fier de porter le maillot de Gérone. Gérone correspond parfaitement à mon style de jeu. Je suis ici pour travailler dur et me donner à 100% (...). Au final, ce que je voulais, c’était jouer dans un bon club, au-delà de l’argent, et prendre plaisir à jouer au football », a déclaré celui qui avait explosé avec le Maroc lors de la Coupe du monde 2022.
Celui qui n'a plus joué un match dans son intégralité depuis plus de trois mois a déjà pu fouler une première fois les pelouses de Liga avec le Girona lors d'un déplacement à Vigo. Face au Celta, il a disputé 82 minutes et a rendu une copie très intéressante malgré le match nul de son équipe. Des débuts prometteurs pour une suite encore plus belle ?
