Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?
Habib Beye

Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?

OM25 juin , 13:20
parEric Bethsy
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Choisi pour devenir l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio n’a toujours pas signé. Le club phocéen n’est pas encore en mesure de le nommer officiellement. Pire, un verdict défavorable de la DNCG pourrait obliger les Marseillais à continuer avec Habib Beye.
Drôle de situation à l’Olympique de Marseille. A travers les informations qui circulent depuis plusieurs semaines, tout le monde connaît les intentions de la nouvelle direction. Le directeur sportif Grégory Lorenzi ne souhaite pas continuer avec Habib Beye après son échec dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Pour le remplacer sur le banc, le successeur de Medhi Benatia a choisi Bruno Genesio qui doit s’engager pour deux ans, plus une année supplémentaire en option. Mais le temps passe et l’entraîneur en fin de contrat au LOSC n’a toujours pas signé.

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L’Olympique de Marseille, sanctionné d’une amende de 10 millions d’euros par l’UEFA, attend maintenant le verdict définitif d’une DNCG pas totalement convaincue par les éléments présentés lors de l’audition mardi. Le club de Frank McCourt s’expose à des mesures qui pourraient bien empêcher la venue de Bruno Genesio. C’est effectivement le scénario envisagé dans les colonnes de La Provence où nos confrères n’excluent pas l’impossibilité de résilier le contrat d’Habib Beye.
Manifestement, l’Olympique de Marseille se prépare à tout étant donné que le changement de coach n’a pas été acté en interne, ni communiqué aux joueurs. On peut facilement imaginer la frustration et l’impatience de Bruno Genesio sachant que la reprise de l’entraînement devrait être fixée entre le 5 et le 7 juillet pour les joueurs non-internationaux. Quant à Habib Beye, la situation figée ne le dérange absolument pas, bien au contraire. D’après le quotidien régional, le Franco-Sénégalais serait ravi de rester la saison prochaine, même en sachant que son supérieur ne pense qu’à l’éjecter.
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Il a montré de quoi il était capable en L1. Après une saison ratée à la Juve, c'est sans doute le bon moment pour le faire venir en prêt. Un deal gagnant/gagnant entre un joueur qui doit se relancer, au moment où on a besoin d'un 9 d'expérience à moindre coût. Reste la question de son salaire, 600000 brut, sur lequel on ne peut pas s'aligner. Bref, MLJ va encore devoir faire des miracles. Mais il a bien réussi à faire venir Endrik, donc tout est possible.

La DNCG impose à l’OM de vendre les gros salaires

Tu vas voir ce que va devenir ta planète Foot quand tout le monde va apprendre que le Qatar a bien acheté les deux Champions League. 😏😆🤣

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tu parles de quoi rémi?De l'incapacité et la frustration de ne plus gagner de ldc?

Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?

Apparemment... de plus en plus de gens confirment bien que l'OM comptait à ce que l'OL soit interdit de Coupe d'Europe par la DNCG afin que l'OM puisse accéder à la Champions League. C'est incroyable !... il y en a qui doute de rien !

Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?

Porter l'affaire devant le TAS, point final.

Habib Beye Maintenu A Lom A Cause De La Dncg

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
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Auxerre
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14
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