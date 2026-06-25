Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?

Choisi pour devenir l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio n’a toujours pas signé. Le club phocéen n’est pas encore en mesure de le nommer officiellement. Pire, un verdict défavorable de la DNCG pourrait obliger les Marseillais à continuer avec Habib Beye.

Drôle de situation à l’Olympique de Marseille . A travers les informations qui circulent depuis plusieurs semaines, tout le monde connaît les intentions de la nouvelle direction. Le directeur sportif Grégory Lorenzi ne souhaite pas continuer avec Habib Beye après son échec dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Pour le remplacer sur le banc, le successeur de Medhi Benatia a choisi Bruno Genesio qui doit s’engager pour deux ans, plus une année supplémentaire en option. Mais le temps passe et l’entraîneur en fin de contrat au LOSC n’a toujours pas signé.

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L’Olympique de Marseille, sanctionné d’une amende de 10 millions d’euros par l’UEFA, attend maintenant le verdict définitif d’une DNCG pas totalement convaincue par les éléments présentés lors de l’audition mardi. Le club de Frank McCourt s’expose à des mesures qui pourraient bien empêcher la venue de Bruno Genesio. C’est effectivement le scénario envisagé dans les colonnes de La Provence où nos confrères n’excluent pas l’impossibilité de résilier le contrat d’Habib Beye.

Manifestement, l’Olympique de Marseille se prépare à tout étant donné que le changement de coach n’a pas été acté en interne, ni communiqué aux joueurs. On peut facilement imaginer la frustration et l’impatience de Bruno Genesio sachant que la reprise de l’entraînement devrait être fixée entre le 5 et le 7 juillet pour les joueurs non-internationaux. Quant à Habib Beye, la situation figée ne le dérange absolument pas, bien au contraire. D’après le quotidien régional, le Franco-Sénégalais serait ravi de rester la saison prochaine, même en sachant que son supérieur ne pense qu’à l’éjecter.