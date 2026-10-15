Pierre Sage quitte Lens
Lens a la réponse de Pierre Sage

Fidèle à l’OL, Pierre Sage dit oui à l’OM

OM
parEric Bethsy
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En tant qu’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage s’interdit de trahir le club rhodanien en passant par l’AS Saint-Etienne. En revanche, l’actuel manager de Crystal Palace n’a rien contre l’idée d’entraîner l’Olympique de Marseille.
Pierre Sage revient chez lui. Ce jeudi soir, le manager de Crystal Palace va retrouver l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 2e journée de la Ligue Europa. Ce ne seront pas ses premières retrouvailles avec le Groupama Stadium où le technicien avait déjà remis les pieds comme entraîneur du Racing Club de Lens. Mais la sensation restera la même pour l’ancien coach des Gones.

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« Si je me sens toujours Lyonnais ? Oui, toujours un peu, a répondu Pierre Sage en conférence de presse. J'ai encore une maison ici et quand on me demande ou j'habite, même si je suis Londonien aujourd'hui, je dis que j'habite à Lyon. C'est toujours un moment particulier pour moi de revenir ici. Mais j'ai l'impression d'être parti hier, puisque la dernière fois c'était le 17 mai (victoire de Lens, 4-0), et depuis vous m'avez manqué. »
Le message est clair, Pierre Sage fait toujours partie de la famille rhodanienne. Et ce peu importe l’équipe qu’il représente. « J'ai été un Lyonnais qui est venu avec Lens ici, en tant que coach lensois, a-t-il rappelé. Je suis maintenant un Lyonnais qui vient ici en tant que coach de Crystal Palace, un peu à l'image de Bruno Genesio qui viendra ici en tant que coach de Marseille. »
Cette comparaison a immédiatement inspiré un journaliste dans la salle. L’entraîneur des Eagles a en effet été interrogé sur la possibilité de s’asseoir un jour sur le banc de l’Olympique de Marseille. Et la réponse du principal intéressé peut surprendre. « Peut-être pas pour le moment, a avoué Pierre Sage avant de poursuivre sur le ton de l’humour. Mais disons qu'il y a plutôt un autre club que l'on ne peut pas entraîner quand on est Lyonnais. » Hormis l’AS Saint-Etienne, tous les clubs sont permis.
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