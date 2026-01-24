Fabregas envoie balader l'OM en plein mercato

L’OM s’active depuis quelques heures sur le marché des transferts. Le club phocéen apprécie particulièrement le profil de Lucas Da Cunha, qui évolue du côté de Côme.

L’ Olympique de Marseille ne manque pas de pression depuis le début de l’année 2026. Cette fin de mois de janvier sera déterminante pour les ambitions futures des Phocéens cette saison et il ne faudra pas se louper sur le terrain comme en dehors. La direction sportive est actuellement à pied d’œuvre sur le marché des transferts afin de renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, qui ne sera pas contre l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain. Parmi les pistes étudiées figure Lucas Da Cunha. Le Français de Côme impressionne en Série A. À 24 ans, il est même le capitaine de l’équipe entraînée par Cesc Fàbregas, qui n’a absolument pas envie de se séparer du natif de Roanne.

L'OM va devoir oublier Da Cunha

Selon les informations de Nicolo Schira, Côme vient de refuser une offre ferme de l’OM pour Da Cunha. La formation italienne compte sur le milieu offensif, considéré comme un élément clé du projet lombard et le considère désormais comme intransférable. Marseille va donc très probablement devoir changer son fusil d’épaule et se tourner vers un autre joueur. D’autant qu’Angel Gomes est plus que jamais poussé vers la sortie. L’OM aura alors pour objectif de le remplacer si l’Anglais devait quitter le navire phocéen d’ici la fin du mois de janvier.

En attendant d’en savoir plus sur les arrivées, l’Olympique de Marseille pourrait connaître d’autres départs. En plus d’Angel Gomes, Darryl Bakola est lui aussi proche de quitter le club. Le jeune Phocéen ne manque pas de prétendants. En Italie, l’Inter est notamment intéressé pour le récupérer. Reste à savoir si la proposition milanaise conviendra aux dirigeants marseillais.