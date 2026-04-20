Eric Di Meco réclame Christophe Galtier à l'OM !

Eric Di Meco n'a pas besoin de recevoir de leçon en ce qui concerne l'OM, l'ancien joueur étant toujours aussi attaché à son club de cœur. Lassé de ce qu'il voit, il réclame la venue de Christophe Galtier sur le banc de Marseille.

L'avenir d'Habib Beye à l'Olympique de Marseille s'est assombri après la défaite de son équipe à Lorient, ses joueurs étant passés totalement à côté du match après une semaine de mise au vert. Tandis que la pression monte du côté de la Commanderie, alors que l'OM pointe désormais à la sixième place du classement, Eric Di Meco souhaite que Stéphane Richard prenne ses responsabilités et fasse signer Christophe Galtier comme entraîneur du club phocéen. Même s'il sait que certains supporters reprochent à ce dernier d'avoir dirigé le Paris Saint-Germain, l'ancien défenseur marseillais rappelle que Galtier a gagné des titres partout où il est passé. Surtout, il aime l'Olympique de Marseille plus que tout.

Galtier le sauveur attendu par l'OM

Au micro de RMC, Eric Di Meco a mis les pieds dans le plat. « Pourquoi dans ce club on ne prend pas un mec comme Galtier à un moment donné ? Il est arrivé à Saint-Etienne, entraîneur adjoint, le club allait dans le mur, il a repris l'équipe, il empêche que Saint-Étienne descende, il les remet en Coupe d'Europe, il gagne une Coupe de la Ligue. Il va à Lille, il devient champion de France contre le grand PSG. De partout où il passe, il réussit. Là, c'est un Marseillais, il bande pour l'OM, il a envie de venir. Alors il est allé entraîner à Paris. Ah put..., alors quelle belle affaire maintenant. Il y en a qui lui en veulent. Je suppose que n'importe quel joueur marseillais ou n'importe quel entraîneur marseillais ne serait pas allé à Paris à sa place, bien sûr, en ce moment », s'est emporté l'ancien joueur marseillais, qui avoue ne plus en pouvoir de cette équipe.

« Là, c'est en train de me gonfler, mais ça ne m'énerve plus. C’est pour ça que maintenant, quand il y a un match de l'OM, je ne fais plus mon programme du week-end pour le match de l'OM. Samedi, je suis allé voir un spectacle d'un comique, au moins il a mouillé la chemise », a lancé un Di Meco clairement agacé par la tournure prise par la saison marseillaise.