Emegha envoyé à l'OM, le transfert WTF

OM09 nov. , 22:30
parHadrien Rivayrand
Ce dimanche en Ligue 1, le RC Strasbourg a pris le meilleur sur le LOSC. Emanuel Emegha a notamment planté un doublé pour permettre aux Alsaciens de sécuriser leur victoire contre les Dogues. 
Le RC Strasbourg est un candidat à l'Europe et l'a encore prouvé ce dimanche en Ligue 1 lors de la réception du LOSC. Les Alsaciens ont notamment pu compter sur la très belle prestation d'Emanuel Emegha, auteur d'un doublé. L'attaquant strasbourgeois, qui avait le brassard de capitaine face aux Dogues, a parfaitement assumé son statut et montré aux fans du RCSA que sa récente signature à Chelsea ne change rien concernant son investissement en Alsace. S'il y a bien un observateur qui apprécie le niveau du natif de La Haye, c'est Nabil Djellit. D'ailleurs, le consultant aimerait beaucoup voir le Néerlandais évoluer dans un club bien précis... à savoir l'Olympique de Marseille. 

Emegha impressionne Djellit, qui le veut à l'OM 

Sur son compte X, en appréciant la rencontre réalisée par Emegha contre le LOSC, Nabil Djellit a en effet envoyé l'attaquant de 22 ans sur la Canebière : « Emegha c'est le joueur qu'il faut à Marseille ». Pour rappel, Emanuel Emegha a récemment signé à Chelsea. Il rejoindra les Blues à partir de l'été 2026 pour lancer son aventure en Premier League. Difficile donc de l'imaginer dans un futur proche à l'Olympique de Marseille même si nul doute que la direction phocéenne doit apprécier le profil du Strasbourgeois.  
E. Esseh Emegha

E. Esseh Emegha

NetherlandsPays-Bas Âge 22 Attaquant

Euro U21

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

Matchs3
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs5
Buts4
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Mais avant de rallier l'Angleterre, Emanuel Emegha aura encore le temps de faire souffrir les défenses de Ligue 1. Lors de la prochaine journée de championnat, les hommes de Liam Rosenior se rendront à Lens. Un autre choc de l'élite face à un adversaire encore mieux classé. Par la suite, le RCS recevra Crystal Place en Ligue Europa Conference. L'occasion de se frotter à une très bonne formation de Premier League pour Emegha et les siens. 
Loading