Du respect pour Balerdi, le cri du coeur à l’OM

En grande difficulté défensivement, notamment dans les matchs européens, l'OM ne doit pas tout jeter, prévient Roberto De Zerbi. L'entraineur italien est venu défendre Leonardo Balerdi, de retour de blessure.

La défense reste un sujet préoccupant pour l ’Olympique de Marseille, qui avait décidé de miser très gros dans ce secteur de jeu en faisant venir Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. C’est la fin du bricolage de la saison dernière, où Geoffrey Kondogbia rendait service à un poste qui n’était pas le sien, et ou même Pierre-Emile Hojbjerg a dépanné.

Néanmoins, les problèmes ne sont pas tous réglés pour autant. Leonardo Balerdi, capitaine de l’équipe et actuellement blessé au mollet, passe toujours au travers de certains matchs. Il avait été laissé deux fois sur le banc par Roberto De Zerbi cette saison, mais ses performances provoquent de nombreuses critiques chez les supporters.

L’entraineur italien, bien au courant que l’Argentin ne fait pas l’unanimité, a toutefois tenu à prendre la parole sur le sujet et à défendre son joueur, rappelant son rôle et ses qualités. « C’est toujours un joueur clé de cette équipe, titulaire et capitaine de notre équipe. C’est une saison importante pour lui aussi. Il faut être toujours à 100% sur tous les fronts, on veut arriver au bout de toutes les compétitions. La seule chose qui m’inquiète, ce sont les blessés. On a une équipe forte. Quand on est au complet, on a une équipe très forte », a souligné Roberto De Zerbi, pour qui les problèmes défensifs de l’OM seront réglés quand les joueurs à l’infirmerie retrouveront enfin leurs moyens.

Un mois après sa blessure contre Lens, Leonardo Balerdi est en tout cas pressenti pour être titulaire contre Nice ce vendredi soir. Et les suiveurs de l’OM espèreront revoir l’Argentin sous un meilleur jour pour conserver cette deuxième place.