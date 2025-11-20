ICONSPORT_275433_0020

Du respect pour Balerdi, le cri du coeur à l’OM

OM20 nov. , 22:00
parGuillaume Conte
0
En grande difficulté défensivement, notamment dans les matchs européens, l'OM ne doit pas tout jeter, prévient Roberto De Zerbi. L'entraineur italien est venu défendre Leonardo Balerdi, de retour de blessure.
La défense reste un sujet préoccupant pour l’Olympique de Marseille, qui avait décidé de miser très gros dans ce secteur de jeu en faisant venir Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. C’est la fin du bricolage de la saison dernière, où Geoffrey Kondogbia rendait service à un poste qui n’était pas le sien, et ou même Pierre-Emile Hojbjerg a dépanné.
Néanmoins, les problèmes ne sont pas tous réglés pour autant. Leonardo Balerdi, capitaine de l’équipe et actuellement blessé au mollet, passe toujours au travers de certains matchs. Il avait été laissé deux fois sur le banc par Roberto De Zerbi cette saison, mais ses performances provoquent de nombreuses critiques chez les supporters.
L’entraineur italien, bien au courant que l’Argentin ne fait pas l’unanimité, a toutefois tenu à prendre la parole sur le sujet et à défendre son joueur, rappelant son rôle et ses qualités. « C’est toujours un joueur clé de cette équipe, titulaire et capitaine de notre équipe. C’est une saison importante pour lui aussi. Il faut être toujours à 100% sur tous les fronts, on veut arriver au bout de toutes les compétitions. La seule chose qui m’inquiète, ce sont les blessés. On a une équipe forte. Quand on est au complet, on a une équipe très forte », a souligné Roberto De Zerbi, pour qui les problèmes défensifs de l’OM seront réglés quand les joueurs à l’infirmerie retrouveront enfin leurs moyens. 
Un mois après sa blessure contre Lens, Leonardo Balerdi est en tout cas pressenti pour être titulaire contre Nice ce vendredi soir. Et les suiveurs de l’OM espèreront revoir l’Argentin sous un meilleur jour pour conserver cette deuxième place.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_256203_0202 (1)
PSG

Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real

ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746
OM

Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME

Fil Info

15:00
Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real
14:30
ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras
14:00
Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan
13:40
Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
13:20
TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non
13:00
Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible
12:40
L’OL prévient, tout peut s’écrouler
12:20
Sacha Boey offert à l’OM !
12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu

Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading