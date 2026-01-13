ICONSPORT_281551_0071

De Zerbi donne les deux conditions pour plaquer l'OM

OM13 janv. , 15:30
parGuillaume Conte
Entre le match face au PSG et celui à Bayeux, les déclarations sulfureuses se multiplient à l'Olympique de Marseille, où la pression va monter dans cette deuxième partie de saison.
Avec sa déclaration énigmatique à l’issue du Trophée des Champions perdu par l’OM face au PSG, Mehdi Benatia a eu le don d’allumer le feu à Marseille. Le directeur du football a bien fait comprendre que son statut était précaire sur la Canebière, et que les dirigeants ne faisant que passer. « Tu sais, à Marseille c’est difficile de se projeter. Encore une fois, je parle pour moi. Dans pas longtemps, vous verrez qu’il y aura deux personnes à notre place, il faudra encore leur laisser du temps pour travailler, parce qu’à Marseille, tu n’as jamais le temps, c’est tout le temps dans l’adversité, la critique… », a livré le dirigeant de l’OM, qui a surpris tout le monde par cette sortie.

De Zerbi lie son avenir à Benatia et Longoria

En conséquence, Roberto De Zerbi s’est vu demander s’il sentait que quelque chose se tramait dans l’équipe dirigeante à l’OM. Ce n’est pas le cas aux yeux de l’entraineur italien, qui a toutefois bien fait comprendre qu’il liait son avenir à celui de ses dirigeants. « Medhi est amoureux de Marseille, encore plus que moi. C'est lui qui m'a amené ici. Je suis fidèle et correct et, clairement, le jour où il s'en va, je pars aussi. Je suis venu grâce à lui et Pablo Longoria, si un deux n’est plus là, je m’en irai. Il faut lui poser la question, mais je ne pense pas qu’il fasse référence à un départ en fin de saison », a fait savoir le coach olympien.
Un nouveau message qui va tout de même dans le sens d’une certaine fragilité autour de son avenir. A deux reprises déjà, Roberto De Zerbi a menacé de quitter le club, s’il était un problème pour obtenir des bons résultats, ou s’il ne trouvait pas la solution pour les problèmes d’ordre « psychologique » de ses joueurs. Des prises de parole qui ne rassurent pas sur l’avenir à long terme de l’entraineur italien, qui comme Mehdi Benatia, semble bien conscient du caractère volatile d’être en charge à l’OM.
