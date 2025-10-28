C’est l’hécatombe, l’OM sort du silence

Dans un communiqué médical officiel, l'OM a donné des nouvelles de ses nombreux joueurs blessés.

L’Olympique de Marseille traverse sa deuxième grosse zone de turbulences de la saison. Après le début de saison raté et le cas Rabiot-Rowe, le club phocéen avait enchaîné plusieurs victoires en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Cette semaine, l’OM a néanmoins subi un sérieux coup d’arrêt avec les défaites contre le Sporting et Lens. A cela vient s’ajouter une liste imposante de blessés : Balerdi, Medina, Weah, Kondogbia, Traoré et Gouiri.

« L’Olympique de Marseille fait un point sur la situation médicale de plusieurs joueurs actuellement pris en charge : Facundo MEDINA (cheville droite) : reprise de l’entraînement collectif envisagée le 17 novembre 2025. Leonardo BALERDI (mollet gauche) : reprise de l’entraînement collectif prévue le 3 novembre 2025. Timothy WEAH (cuisse gauche) : reprise de l’entraînement collectif prévue le 3 novembre 2025. Geoffrey KONDOGBIA (mollet droit) : reprise de l’entraînement collectif envisagée le 13 novembre 2025. Hamed TRAORÉ (cuisse droite) : reprise de l’entraînement collectif envisagée le 30 octobre 2025. Amine GOUIRI (épaule droite) : opéré le 20 octobre 2025. Le joueur est actuellement en phase de rééducation. Son indisponibilité est estimée à trois mois à partir de la date d’opération » explique l’OM avant de conclure.

« Le club reste mobilisé autour de ses joueurs et accompagnera chacun d’eux dans son processus de récupération ». Tous ces joueurs sont donc forfaits pour la réception d’Angers mercredi et sauf Hamed Traoré, aucun ne sera suffisamment remis pour le déplacement à Auxerre ce samedi en Ligue 1.