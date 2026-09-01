Brest veut recruter le plus grand talent de l'OM

Paixao ? J'en n'ai rien à branler ! Mdr L'OM est ruiné. Fofana... ce n'est toujours pas fait.
Le rédacteur qui se RÉGALE
100M c est vrai que c était cher surtout que c était pas non plus la grande priorité au poste, y a aussi eu l’inflation du taro post coupe du monde mais ça aurait pu se faire quand on voit la vente de barcola, dommage
trop
Ah et toi dans ce cas tu es juste un champignon avarié. Paixao reste à l'OM, Fofana quitte l'OL... Tu as eu, comme toujours ou presque... Tout faux 🤣
|Équipe
|Pts
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|N
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|BP
|BC
|+/-
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|2
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|3
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|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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🚨🚨 INFO LMO : Comme évoqué par Foot Mercato, Brest est intéressé par Milan Leccese. Selon nos informations, un accord a été trouvé avec le joueur de 17 ans pour un contrat de cinq ans ! L’OM n’a pas encore répondu au club breton. 🔵⚪ #TeamOM #MercatOM