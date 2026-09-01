Crystal Palace attaque l’OM pour Timber

Crystal Palace attaque l’OM pour Timber

OM01 sept. , 19:10
parGael Anger
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Le mercato n’est pas fini en Angleterre, et les clubs de Premier League sont toujours aussi chauds.
Crystal Palace, qui est sur plusieurs coups brulants dans cette dernière ligne droite, a repris contact avec l’OM à quelques heures du buzzer. L’idée est d’aller chercher Quinten Timber, la polyvalent milieu de terrain néerlandais que Marseille espérait encore vendre il y a quelques heures. Même si la dernière tendance était à le voir rester en Provence, une belle offre peut encore tout changer sachant que Frank McCourt se dit qu’il a l’occasion de faire une très belle opération financière, tout en gardant Igor Paixao, le joueur à la plus forte valeur marchande du club.
Recruté pour 4,5 ME il y a un an en provenance de Feyenoord alors qu’il était dans la dernière année de son contrat, Timber vaut désormais plus du triple, et pourrait partir pour 20 ME. Crystal Palace est en tout cas capable de mettre cette somme dans cette dernière ligne droite, sachant que l’OM est toujours un club vendeur aux yeux des Londoniens.
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Derniers commentaires

OL : L’arrivée de Nakamura aussi en danger

Mais non !... là je sens une petite érection du rédacteur. Mdr

Youssouf Fofana à l’OL, le transfert a échoué !

Rien d étonnant

OL : Visite médicale en cours pour Fofana, avec une folle révélation

Paixao ? J'en n'ai rien à branler ! Mdr L'OM est ruiné. Fofana... ce n'est toujours pas fait.

OL : L’arrivée de Nakamura aussi en danger

Le rédacteur qui se RÉGALE

Cherki au PSG ou au Real, l'hiver sera chaud

100M c est vrai que c était cher surtout que c était pas non plus la grande priorité au poste, y a aussi eu l’inflation du taro post coupe du monde mais ça aurait pu se faire quand on voit la vente de barcola, dommage

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