Crystal Palace attaque l’OM pour Timber

Le mercato n’est pas fini en Angleterre, et les clubs de Premier League sont toujours aussi chauds.

Crystal Palace, qui est sur plusieurs coups brulants dans cette dernière ligne droite, a repris contact avec l’OM à quelques heures du buzzer. L’idée est d’aller chercher Quinten Timber, la polyvalent milieu de terrain néerlandais que Marseille espérait encore vendre il y a quelques heures. Même si la dernière tendance était à le voir rester en Provence, une belle offre peut encore tout changer sachant que Frank McCourt se dit qu’il a l’occasion de faire une très belle opération financière, tout en gardant Igor Paixao, le joueur à la plus forte valeur marchande du club.

Recruté pour 4,5 ME il y a un an en provenance de Feyenoord alors qu’il était dans la dernière année de son contrat, Timber vaut désormais plus du triple, et pourrait partir pour 20 ME. Crystal Palace est en tout cas capable de mettre cette somme dans cette dernière ligne droite, sachant que l’OM est toujours un club vendeur aux yeux des Londoniens.