Strasbourg laisse partir Guéla Doué à Leverkusen

Après deux ans au RC Strasbourg, Guéla Doué quitte le club alsacien. Le frère de Désiré Doué s'est en effet engagé jusqu'en 2031 avec le Bayer Leverkusen pour 30 millions d'euros et de bonus.

« Arrivé à Strasbourg à l’été 2024 en provenance du Stade Rennais, Guéla Doué dispute 34 rencontres toutes compétitions confondues dès sa première saison et contribue à la qualification du Racing pour l’UEFA Conference League. Le latéral droit confirme lors de l’exercice suivant avec 34 nouvelles apparitions, dont huit sur la scène européenne, participant au parcours du Club jusqu’en demi-finale de la compétition. Auteur de 69 apparitions sous le maillot Bleu et Blanc, pour trois buts et neuf passes décisives, Guéla Doué s’est également affirmé sur la scène internationale, prenant notamment part à la Coupe du Monde 2026. Le Racing remercie Guéla pour son engagement sous nos couleurs et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », précise le club de Strasbourg.