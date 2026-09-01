L'AJ Auxerre recrute un attaquant anglais

Dans les derniers instants du mercato estival, l'AJ Auxerre annonce la signature, sous forme de prêt sans option d'achat, de Cameron Archer, l'attaquant anglais de Southampton.

« L’AJ Auxerre est heureuse d’annoncer l’arrivée de Cameron Archer. L’attaquant anglais de 24 ans est prêté pour une saison par Southampton, sans option d’achat. Il portera le numéro 9.

Formé à Aston Villa, qu’il rejoint dès l’âge de huit ans, Cameron y effectue ses débuts professionnels en 2019. Après plusieurs prêts, il se révèle particulièrement en Championship sous les couleurs de Preston North End, puis de Middlesbrough, où il inscrit 11 buts en 20 rencontres de championnat lors de la deuxième partie de saison 2022-2023. Il rejoint ensuite Sheffield United et découvre pleinement la Premier League, avec 29 apparitions et 4 buts lors de l’exercice 2023-2024.

Après un retour à Aston Villa, l’attaquant s’engage à Southampton à l’été 2024. Avec les Saints, il poursuit son expérience du football anglais et évolue notamment sous les ordres de Will Still lors de la saison 2025-2026, un entraîneur qu’il retrouvera donc à Auxerre. International anglais dans les catégories de jeunes, Cameron a également remporté l’Euro Espoirs en 2023 avec les Three Lions.

Rapide, mobile et capable d’attaquer la profondeur, Cameron vient renforcer le secteur offensif auxerrois pour cette saison 2026-2027 », précise le club bourguignon dans un communiqué.