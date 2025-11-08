ICONSPORT_276526_0055

Brest offre l’ouverture du score à l’OM (vidéo)

OM08 nov. , 17:33
parGuillaume Conte
Dans un match assez calme pendant la première demi-heure, c’est l’OM qui est passé devant sur un coup-franc d’Angel Gomes. Pourtant, la tentative de l’Anglais n’était pas incroyable, mais Radoslaw Majecki a eu les mains en mode savonnette et a laissé entrer le ballon au fond des filets. A la grande surprise de Gomes, et pour le grand bonheur du public marseillais. 
