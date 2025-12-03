Benatia et l’OM : Il annonce son prochain départ

toutes les compet internationnales en meme tps basta.
c est pas faux oui
ah bon??? tu vois des saluts nazis. des cris de singe ou des drapeaux français utlisés pour autre chose d encourager. ailleurs d en d autres clubs que Nice et Lyon. dis nous ou. on t ecoute
garde tes insultes pour ta mere et ton pere je ne t ai pas insulté j le tape des maghrBein. ou autre riena foutre de ton racisme dans un sens ou dans l autre. ce que je dis est factuel. les ultra a Nice sont tres tres tres a droite et a Lyon bah c est la meme non. ou ils font coucou et se trompent. ca doit etre ca
ou j ai dis ca. ??? comme toujours tu inventes hein. mais les ultras de Nice sont clairement extreme extreme droite, ya pas de debats la dessus. sinon je compare juste car les salut nazis, les drapeaux français et les cris de singes, sont generalement a Lyon c est factuel
L'avenir de Benatia lié à celui de De Zerbi ? 🗣 "J'espère qu'il va rester le plus longtemps possible, mais non, je ne suis pas lié à lui (...) C'est un métier fatiguant, tu laisses ta santé, je ne sais pas si c'est quelque chose que je dois faire sur une longue durée."