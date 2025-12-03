Benatia et l’OM : Il annonce son prochain départ

Invité spécial de l’After Foot sur RMC, Medhi Benatia s’est exprimé sur son avenir à l’Olympique de Marseille. L’ancien international marocain le rappelle, il n’est lié à personne tout comme Roberto de Zerbi.

Non je ne pense pas, honnêtement, je ne sais pas. Il faudrait lui poser la question à lui. Je dis souvent, je suis là, je travaille tous les jours comme si j’allais rester dix ans tout en sachant que ce n’est pas le cas. Donc aujourd’hui, c’est ma façon de penser. On parlait de Rome tout à l’heure. Rome j’ai signé cinq ans, j’ai acheté une maison, car je pensais rester et je suis partie au bout d’un an. Malheureusement dans le football tu sais que ça se passe comme ça, » explique-t-il. Il est l’un des artisans de l’ Olympique de Marseille , Medhi Benatia s’est exprimé sur son avenir. Ce mardi soir, le directeur du football au sein de la cité phocéenne a évoqué beaucoup de sujets dans l’After Foot. L’ancien international marocain n’est lié à personne au sein du club marseillais, tout comme Roberto de Zerbi. «explique-t-il.

Benatia : « C’est quelque chose d’assez fatiguant »

Par la suite, Medhi Benatia explique qu’il ne fera pas ce métier pendant 10 ans. « C’est quelque chose d’assez fatiguant. C’est un métier comme moi, je le vois, de la façon dont je mène ma barque, qui est assez fatiguant qui demande beaucoup d'énergie. Tu y laisses ta santé. Je ne sais pas si c’est quelque chose que je dois faire pendant de longues années, parce que j’ai des enfants, j’ai une vie derrière » note-t-il. L’ancien joueur du Bayern Munich a remis de l’ordre dans la maison phocéenne depuis son arrivée. L’été dernier, Benatia l’avait déjà expliqué dans la Provence, qu’il n'était lié à personne, mais que si Pablo Longoria partait, il partirait peut-être également. En tout cas, le directeur du football est pour l'instant toujours là pour tenter de faire grandir l'OM.