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Monaco envoie une de ses stars en Premier League

Monaco28 août , 22:20
parQuentin Mallet
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Sous surveillance de la DNCG en cette fin de mercato, l'AS Monaco s'est résolue à l'idée de laisser partir Lamine Camara, l'un des joueurs les plus courtisés de son effectif. L'international sénégalais a été proposé à deux géants de Premier League.
Ce jeudi soir, l'AS Monaco jouait sa qualification pour la prochaine édition de la Ligue Europa Conférence. Après une victoire étriquée 3 à 2 en Pologne face au Gornik Zabrze, les hommes de Filipe Luis ont largement fait le job au retour à Louis II. Une victoire 4-1 et un billet facilement obtenu pour la petite dernière de la fratrie des compétitions européennes.
Mais l'effervescence de cette qualification et du bon début de saison monégasque de manière générale ne peut pas cacher les problèmes du club. Scruté de près par la DNCG, Monaco doit toujours vendre pour rentrer dans les clous, malgré plus de 100 millions d'euros déjà récoltés. La prochaine victime pourrait s'appeler Lamine Camara, lui qui est envoyé en Premier League.

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Lamine Camara a les portes de la PL qui s'ouvrent

Selon les informations de Ben Jacobs, les derniers jours du mercato risquent d'être mouvementés puisque Lamine Camara a été proposé à deux géants de Premier League que sont Liverpool et Chelsea. L'international sénégalais, qui réalise un début de saison de très grande qualité, pourrait donc découvrir les joutes du championnat le plus prestigieux au monde dans le money-time du marché des transferts.
Aux dernières nouvelles, l'AS Monaco demande au moins 60 millions d'euros pour laisser partir Lamine Camara. Une somme qui peut paraître ridicule pour des clubs anglais, désormais coutumiers des transferts déraisonnables, mais qui permettrait de bien renflouer les caisses monégasques. De son côté, Filipe Luis espère encore pouvoir compter sur Lamine Camara lors de cette saison 2026-2027, même s'il est bien conscient des obligations financières de sa direction.
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