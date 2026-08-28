OM : 18 ans, 0 match en pro, Genesio le veut contre Monaco

En raison de nombreux départs, Bruno Genesio puise dans le centre de formation pour composer son groupe. Un très jeune milieu lui a tapé dans l'oeil.

Le mercato est un supplice pour l’Olympique de Marseille cet été, mais les derniers jours risquent d’être difficiles à digérer. Bruno Genesio est bien parti pour devoir se passer de plusieurs joueurs en instance de départ pour le match de dimanche soir, à Monaco. A commencer par Leonardo Balerdi, à qui il n’a pas fallu dire deux fois qu’il était possible pour lui de rejoindre Rome en vue de son futur transfert à la Roma, même si l’accord définitif n’a toujours pas été trouvé. C’est aussi le cas d’un Igor Paixao absent de l’entrainement ces deux derniers jours, et qui a de grandes chances d’être ménagé ce dimanche si cela continue à ce niveau.

Un milieu arrivé libre de Lille cet été

En conséquence, Bruno Genesio va piocher dans le réservoir des jeunes marseillais, et il a notamment bien envie de prendre avec lui le très jeune Jephthe Malanda. Arrivé libre en provenance de Lille, le natif d’Evry sort de saisons très prometteuses avec le club nordiste, où il a enchainé entre la Gambardella, le National 2 et le championnat U19. A tout juste 18 ans depuis le mois de mai, le milieu offensif a tapé dans l’oeil de Bruno Genesio, qui l’a pris avec les pros sur les séances de cette semaine.

Selon plusieurs insiders marseillais, l’envie de l’entraineur français est de le prendre dans le groupe pour le match de dimanche face à Monaco, histoire aussi de montrer qu’il se donnait du choix dans son groupe malgré un effectif qui se réduit chaque semaine. Plus que jamais cette saison, la jeunesse pourrait prendre le pouvoir à l’OM, et Bruno Genesio a bien l’intention d’au moins profiter de cette situation compliquée pour mettre en avant ses talents de formateur et d’entraineur capable de faire progresser les espoirs.