70 ME pour Iliman Ndiaye, l'OM s'est planté

Le football est souvent histoire de circonstances et de contexte. Iliman Ndiaye en est plus que jamais la preuve. Titulaire indiscutable lorsqu'il évoluait à Sheffield United, il avait vécu le plus beau jour de sa vie lors de sa signature à l' Olympique de Marseille , son club de cœur. Mais l'idylle sportive n'a pas du tout pris et deux ans après avoir dépensé 17 millions d'euros pour le recruter, la direction phocéenne prenait la décision de le renvoyer en Angleterre et Everton contre 18 millions d'euros. Une saison plus tard, on peut d'ores et déjà avancer que l'OM peut se mordre les doigts de ne pas avoir réussi à le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il explose comme il est en train de le faire chez les Toffees.

I. Ndiaye France • Âge 26 • Attaquant Friendly International Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League Matchs 8 Buts 3 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Carabao Cup Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Ndiaye, le loupé de l'OM

Après une saison 2024-2025 plutôt réussie avec 9 buts en Premier League et un temps de jeu conséquent, Iliman Ndiaye poursuit sa belle lancée depuis ce début d'exercice 2025-2026. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 8 matchs de championnat, il dispose d'un temps de jeu moyen de 84 minutes par match. Autant de temps pour voir, chaque week-end, l'ampleur qu'il est en train de prendre sur le sol britannique. Et selon TEAMtalk, ses prestations ne sont clairement pas passées inaperçues en Europe. La Juventus, l'AC Milan, l'Atlético de Madrid, ou encore Tottenham et Newcastle, sont tous à l'affût de l'évolution de sa situation.

Un intérêt croissant qui permet à Everton de se frotter les mains : le média britannique indique que la direction du club du Merseyside demande au moins 70 millions d'euros pour débuter des négociations. Un montant colossal, loin des sommes engagées lors de l'aventure d'Iliman Ndiaye à l'Olympique de Marseille. Face à un telle rentrée d'argent potentielle qui lui passe sous le nez, la direction phocéenne doit certainement avoir le poing serré.