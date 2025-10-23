ICONSPORT_268602_0021
Iliman Ndiaye

70 ME pour Iliman Ndiaye, l'OM s'est planté

OM23 oct. , 23:00
parQuentin Mallet
0
Grâce à un début de saison très remarqué en Premier League, Iliman Ndiaye, ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, attise de nombreuses convoitises. Everton ne compte pas le lâcher pour moins de 70 millions d'euros.
Le football est souvent histoire de circonstances et de contexte. Iliman Ndiaye en est plus que jamais la preuve. Titulaire indiscutable lorsqu'il évoluait à Sheffield United, il avait vécu le plus beau jour de sa vie lors de sa signature à l'Olympique de Marseille, son club de cœur. Mais l'idylle sportive n'a pas du tout pris et deux ans après avoir dépensé 17 millions d'euros pour le recruter, la direction phocéenne prenait la décision de le renvoyer en Angleterre et Everton contre 18 millions d'euros. Une saison plus tard, on peut d'ores et déjà avancer que l'OM peut se mordre les doigts de ne pas avoir réussi à le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il explose comme il est en train de le faire chez les Toffees.
I. Ndiaye

I. Ndiaye

FranceFrance Âge 26 Attaquant

Friendly International

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs8
Buts3
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ndiaye, le loupé de l'OM

Après une saison 2024-2025 plutôt réussie avec 9 buts en Premier League et un temps de jeu conséquent, Iliman Ndiaye poursuit sa belle lancée depuis ce début d'exercice 2025-2026. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 8 matchs de championnat, il dispose d'un temps de jeu moyen de 84 minutes par match. Autant de temps pour voir, chaque week-end, l'ampleur qu'il est en train de prendre sur le sol britannique. Et selon TEAMtalk, ses prestations ne sont clairement pas passées inaperçues en Europe. La Juventus, l'AC Milan, l'Atlético de Madrid, ou encore Tottenham et Newcastle, sont tous à l'affût de l'évolution de sa situation.
Un intérêt croissant qui permet à Everton de se frotter les mains : le média britannique indique que la direction du club du Merseyside demande au moins 70 millions d'euros pour débuter des négociations. Un montant colossal, loin des sommes engagées lors de l'aventure d'Iliman Ndiaye à l'Olympique de Marseille. Face à un telle rentrée d'argent potentielle qui lui passe sous le nez, la direction phocéenne doit certainement avoir le poing serré.
0
Articles Recommandés
Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 2e journée

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 3e journée

Igamane LOSC
LOSC

EL : Le LOSC perd un match complètement fou

Fil Info

23:02
CL : Programme TV et résultats de la 2e journée
23:01
EL : Programme TV et résultats de la 3e journée
23:00
EL : Le LOSC perd un match complètement fou
22:53
EL : Nice encore battu à Vigo
22:30
Dérogation annulée, Brest est privé de stade
22:14
LOSC : Letang hurle dans les couloirs et appelle direct l’UEFA
21:30
Le héros de l'OL déjà adulé
21:00
Des clubs européens dénoncent le PSG, que fait l'UEFA ?

Derniers commentaires

EL : Le LOSC perd un match complètement fou

Pour le coup l'arbitre a vraiment tué le Losc

LOSC : Letang hurle dans les couloirs et appelle direct l’UEFA

Les olympiques se plaignent mais la le LOSC s'est très clairement fait entuber. Quel scandale ! Autant Lille peut faire des matches merdiques autant là ils se sont fait enfoncer !

OM-Lens : Thauvin va faire pleurer Marseille

Va t il se liquéfier et aider son club adoré...possible. Sinon en l'état Lens peut enfoncer la tête de l'OM sous l'eau. L'arbitrage sera aussi à observer.

PSG : Le scandale Zabarnyi déjà réglé

C’est tout à fait ça..très bien vu

Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM

je trouve scandaleux le rouge des portugais. Le marseillais fait exprès de tomber au contact.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading