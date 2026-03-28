3.000 billets vendus dans la nuit, l’OM choque la France

L’équipe féminine de l’Olympique de Marseille va affronter Montpellier dans une ambiance exceptionnelle ce samedi à 18h30. Le Vélodrome affiche presque complet pour cette affiche.

C’est la première fois de son histoire que l’Olympique de Marseille organise un match officiel de football féminin au Vélodrome. Pour l’occasion, le club phocéen a mis toutes les chances de son côté de remplir son énorme enceinte, en proposant les tickets gratuitement sur réservation. Dès le début de la semaine, le record d’affluence pour un match de foot féminin, détenu jusqu’à présent par l’OL et le PSG lors d’un duel en Ligue des Champions, était battu. En effet, l’OM avait déjà vendu 44.000 billets mercredi.

Mais à l’approche du match, la billetterie s’est enflammée au point que le Vélodrome affiche presque complet à présent. Selon le compte insider La Minute OM, 53.000 personnes au moins sont attendus ce samedi pour voir le match des féminines de l’Olympique de Marseille contre celles de Montpellier. « 3000 billets partis dans la nuit pour le match des féminines au Vel ce soir .. On atteint déjà 53 000 !!! C’est complètement fou. Rendez-vous ce soir pour OM - Montpellier avec nos féminines » a publié le compte X suivi par près de 100.000 supporters olympiens. L’ambiance promet d’être belle sous le soleil de Marseille au Vélodrome en cette fin d’après-midi.

Plus de 53.000 billets vendus pour OM-MHSC

Au club, on espère désormais que toutes les personnes qui ont réservé gratuitement leur place répondront bien présents et se déplaceront au stade pour encourager l’équipe de Corinne Diacre comme il se doit. Le match revêt en plus d’un fort enjeu au classement puisque l’OM, promu en D1 Arkema cet été, est neuvième sur douze et accueille ce samedi Montpellier… lanterne rouge. Autrement dit, c’est un match important qui se dispute au Vélodrome dans la course au maintien, l’objectif fixé par la direction de l’Olympique de Marseille à Corinne Diacre.