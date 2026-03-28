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3.000 billets vendus dans la nuit, l’OM choque la France

OM28 mars , 15:00
parCorentin Facy
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L’équipe féminine de l’Olympique de Marseille va affronter Montpellier dans une ambiance exceptionnelle ce samedi à 18h30. Le Vélodrome affiche presque complet pour cette affiche.
C’est la première fois de son histoire que l’Olympique de Marseille organise un match officiel de football féminin au Vélodrome. Pour l’occasion, le club phocéen a mis toutes les chances de son côté de remplir son énorme enceinte, en proposant les tickets gratuitement sur réservation. Dès le début de la semaine, le record d’affluence pour un match de foot féminin, détenu jusqu’à présent par l’OL et le PSG lors d’un duel en Ligue des Champions, était battu. En effet, l’OM avait déjà vendu 44.000 billets mercredi.
Mais à l’approche du match, la billetterie s’est enflammée au point que le Vélodrome affiche presque complet à présent. Selon le compte insider La Minute OM, 53.000 personnes au moins sont attendus ce samedi pour voir le match des féminines de l’Olympique de Marseille contre celles de Montpellier. « 3000 billets partis dans la nuit pour le match des féminines au Vel ce soir .. On atteint déjà 53 000 !!! C’est complètement fou. Rendez-vous ce soir pour OM - Montpellier avec nos féminines » a publié le compte X suivi par près de 100.000 supporters olympiens. L’ambiance promet d’être belle sous le soleil de Marseille au Vélodrome en cette fin d’après-midi.

Plus de 53.000 billets vendus pour OM-MHSC 

Au club, on espère désormais que toutes les personnes qui ont réservé gratuitement leur place répondront bien présents et se déplaceront au stade pour encourager l’équipe de Corinne Diacre comme il se doit. Le match revêt en plus d’un fort enjeu au classement puisque l’OM, promu en D1 Arkema cet été, est neuvième sur douze et accueille ce samedi Montpellier… lanterne rouge. Autrement dit, c’est un match important qui se dispute au Vélodrome dans la course au maintien, l’objectif fixé par la direction de l’Olympique de Marseille à Corinne Diacre.
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Derniers commentaires

OL : Mastantuono prêté à Lyon, négociations en cours

Il faut dire que le Real Madrid sait très bien que les joueurs qu'il prête à l'OL... reviennent en très grande forme. Cela satisfait l'OL de recevoir de grands joueurs en prêt et cela ravit le Real de les voir revenir en grande forme. Tout le monde est content ! ^^

3.000 billets vendus dans la nuit, l’OM choque la France

Marseille va devenir un club féminin comme lyon. ??....apres vue les performances masculines c est compréhensible...mieux vaut voir un match féminin ou un match de rugby au vel que l om qui perd toujours et s enfonce d année en année .....

Frank McCourt repousse la vente de l'OM

C est surtout qu il va encore passer pour un con si Lens fini devant....pourtant 5 fois moins de budget 😬😬

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Ares n'a pas racheté Bidco. Il n'y a donc personne qui comprend ce qu'il se passe chez F01 ? Quant à textor, il peut dire ce qu'il veut, il n'y a quasiment aucune chance qu'il récupère son groupe. Un administrateur judiciaire ne redonne pratiquement jamais le pouvoir à un dirigeant ayant conduit son entreprise à un tel marasme financier ! Le pouvoir sera donc clairement dans les mains de Ares, et Iconic aura aussi un rôle clef quand ils gagneront leur procès prochainement. Si Kang souhaite effectivement faire une offre, il y a de grande chance qu'elle soit acceptée car elle fait du bon boulot, et les deux fonds auront intérêt à s'entendre avec elle. Textor aura quelques semaines (ou mois ?) pour essayer de sauver le maigre pouvoir qu'il a encore à Botafogo, entrouvant un chevalier blanc qui mette de l'argent pour faire une offre de reprise à l'administrateur de Bidco. Mais, au Brésil, aussi, l'avenir dépendra avant tout d'une procédure légale, celle d'un arbitrage qui a été confirmé par la justice, cette semaine. Et comme les socios ne veulent plus de lui, ce n'est pas certain que le cour arbitrale l'autorise à faire une telle offre. Bientôt, game over pour le kamikaze de la finance !

Un problème de date, l'OL dégoûté

ils lancent un hamecon, et tu mords, bonne peche

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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