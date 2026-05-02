3-0 après 60 minutes, l'OM s'écroule à Nantes

Les Nantais sortent du top5 des pires équipes d europe....une contre performance
N’oubliez jamais ! 600 Millions dépensés depuis la présidence de Longoria pour en être là aujourd’hui ! A la saison prochaine si dieux veux…
L’Europe tremble effectivement mais.. de rire!!!
Dire que l’Europe devait trembler en début de saison😂
Tout dépend de quel niveau tu parles.... si tu parles de niveau intellectuel, ça fait des années que je te lis et y'a pas photo 😂😂
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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Ignatius Ganago libère La Beaujoire !!!!
𝗔𝗕𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗦𝗧𝗢𝗣 𝗧𝗛𝗔𝗧 😱 Extraordinaire but de l'attaquant nantais qui s'amuse dans une défense marseillaise plus que passive... Le @FCNantes frappe un grand coup 🥊 #FCNOM