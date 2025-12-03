« Usant et navrant » : L'OM se fâche avec les pays africains

L'OL a payé 120ME pour des joueurs fantômes !

garde tes insultes pour ta mere et ton pere je ne t ai pas insulté j le tape des maghrBein. ou autre riena foutre de ton racisme dans un sens ou dans l autre. ce que je dis est factuel. les ultra a Nice sont tres tres tres a droite et a Lyon bah c est la meme non. ou ils font coucou et se trompent. ca doit etre ca