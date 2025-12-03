ICONSPORT_278492_0017

« Usant et navrant » : L'OM se fâche avec les pays africains

OM03 déc. , 13:20
parNathan Hanini
1
Comme beaucoup de clubs de l’hexagone, l’Olympique de Marseille va perdre quelques joueurs cet hiver. Le club de la cité phocéenne a des éléments partants pour la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc. Mais le club négocie pour les garder le plus tard possible.
Un nouveau conflit émerge entre clubs et sélections. À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations, les sélectionneurs des pays engagés ne savent pas encore à quelle date certains éléments arriveront. Certaines nations estiment que les joueurs seront libérés par les clubs entre le 8 et le 11 décembre. Finalement les internationaux évoluant en Europe pourraient arriver le 15 décembre. Pour rappel, la compétition débute le 21 décembre prochain au Maroc.

Conflit entre sélections et clubs ?

Sur RMC, le sélectionneur de l’Angola Patrice Beaumelle déplore cette tendance : « Ce qui est navrant et usant, c’est que depuis qu’on a fini la dernière date FIFA, on finalise le stage de préparation pour la CAN, en échangeant un peu avec toutes les fédérations sur l’organisation des matchs amicaux et autres […] Ça met en péril les stages de préparation. Il y a des billets d’avion qui ont été pris, les lieux de stages, les hôtels, les terrains, les bus, tout est mis en place, » explique-t-il. Mais dans un calendrier chargé, les clubs ont encore besoin de leurs internationaux. À l’image de l’Olympique de Marseille qui doit encore disputer un match de Ligue des champions et un choc de Ligue 1 contre Monaco avant le début de la compétition. Dans l’After foot sur RMC ce mardi, Medhi Benatia explique travailler pour tenter de garder certains éléments (Nayef Aguerd et Pierre Emerick Aubameyang). « Tous les clubs sont en train de travailler pour essayer de garder un maximum leurs internationaux. J’ai envie de croire qu’il va y avoir du bon sens et qu’on va pouvoir les garder jusqu’au 15 décembre, » explique le directeur du football à Marseille. Un nouveau conflit entre clubs et sélections. 
1
Derniers commentaires

« Usant et navrant » : L'OM se fâche avec les pays africains

toutes les compet internationnales en meme tps basta.

OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?

c est pas faux oui

L'OL a payé 120ME pour des joueurs fantômes !

ah bon??? tu vois des saluts nazis. des cris de singe ou des drapeaux français utlisés pour autre chose d encourager. ailleurs d en d autres clubs que Nice et Lyon. dis nous ou. on t ecoute

L'OL a payé 120ME pour des joueurs fantômes !

garde tes insultes pour ta mere et ton pere je ne t ai pas insulté j le tape des maghrBein. ou autre riena foutre de ton racisme dans un sens ou dans l autre. ce que je dis est factuel. les ultra a Nice sont tres tres tres a droite et a Lyon bah c est la meme non. ou ils font coucou et se trompent. ca doit etre ca

L'OL a payé 120ME pour des joueurs fantômes !

ou j ai dis ca. ??? comme toujours tu inventes hein. mais les ultras de Nice sont clairement extreme extreme droite, ya pas de debats la dessus. sinon je compare juste car les salut nazis, les drapeaux français et les cris de singes, sont generalement a Lyon c est factuel

