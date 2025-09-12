« Je le trouve limite-limite », De Zerbi va trop loin à l'OM

L’Olympique de Marseille a vécu un été mouvementé avec un
mercato actif. Outre l’épisode entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, le
comportement de Roberto de Zerbi est remis en question par certains
observateurs. Adil Rami juge que le technicien italien est parfois trop dur
avec son groupe.
Un mois de septembre déjà capital pour l’Olympique de
Marseille et Roberto de Zerbi. Avec le retour en Ligue des champions du côté de
Madrid précédant la réception du Paris Saint-Germain, le club de la cité
phocéenne joue gros. Après un été agité, la formation de Roberto de Zerbi
repart tête baissée dans ses objectifs sportifs. Deux défaites lors des trois
premières journées de Ligue 1 mettent en lumière des carences notamment
défensives. L’attitude du technicien italien est également soumise aux critiques.
De Zerbi pointé du doigt
Dans l’émission Génération After sur RMC, Adil Rami s’est
exprimé sur Roberto de Zerbi. Le champion du monde 2018 émet certains doutes
sur l’approche tactique de l’OM sur ce début de saison. « J’ai
énormément aimé l’année dernière. Je les voyais offensifs, il y avait beaucoup
de monde dans la surface de réparation adverse, il y avait une sorte de
dynamisme. Cette année, je trouve qu’il y a beaucoup de problèmes tactiques. On
parle souvent de la défense, mais je les trouve loin du porteur du
ballon, » explique-t-il dans un premier temps. L’ancien joueur du
Milan AC évoque également l’attitude de l’ancien entraîneur de Brighton.
« Comme tout le monde, j’ai regardé la série sur YouTube. On voit le
comportement et la communication qu’il y a entre l’entraîneur et ses joueurs.
Pour moi, il est (De Zerbi, NDLR) parfois un peu trop dur. En tant que joueur,
je pense qu’on peut parfois péter les plombs. Je le trouve un peu dur et même
‘limite-limite’. On est des pères de famille et ça peut ne pas passer en termes
de communication, » déclare-t-il. Le comportement de l'entraîneur
olympien sera scruté sur ce mois de septembre important. Marseille doit
enclencher une marche en avant ce vendredi soir face à Lorient.
12 septembre 2025 à 20:45
Ligue 1
16 septembre 2025 à 21:00
Champions League
21 septembre 2025 à 20:45
Ligue 1