« Je le trouve limite-limite », De Zerbi va trop loin à l'OM

OM12 sept. , 15:00
parNathan Hanini
L’Olympique de Marseille a vécu un été mouvementé avec un mercato actif. Outre l’épisode entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, le comportement de Roberto de Zerbi est remis en question par certains observateurs. Adil Rami juge que le technicien italien est parfois trop dur avec son groupe.
Un mois de septembre déjà capital pour l’Olympique de Marseille et Roberto de Zerbi. Avec le retour en Ligue des champions du côté de Madrid précédant la réception du Paris Saint-Germain, le club de la cité phocéenne joue gros. Après un été agité, la formation de Roberto de Zerbi repart tête baissée dans ses objectifs sportifs. Deux défaites lors des trois premières journées de Ligue 1 mettent en lumière des carences notamment défensives. L’attitude du technicien italien est également soumise aux critiques.

De Zerbi pointé du doigt

Dans l’émission Génération After sur RMC, Adil Rami s’est exprimé sur Roberto de Zerbi. Le champion du monde 2018 émet certains doutes sur l’approche tactique de l’OM sur ce début de saison. « J’ai énormément aimé l’année dernière. Je les voyais offensifs, il y avait beaucoup de monde dans la surface de réparation adverse, il y avait une sorte de dynamisme. Cette année, je trouve qu’il y a beaucoup de problèmes tactiques. On parle souvent de la défense, mais je les trouve loin du porteur du ballon, » explique-t-il dans un premier temps. L’ancien joueur du Milan AC évoque également l’attitude de l’ancien entraîneur de Brighton. « Comme tout le monde, j’ai regardé la série sur YouTube. On voit le comportement et la communication qu’il y a entre l’entraîneur et ses joueurs. Pour moi, il est (De Zerbi, NDLR) parfois un peu trop dur. En tant que joueur, je pense qu’on peut parfois péter les plombs. Je le trouve un peu dur et même ‘limite-limite’. On est des pères de famille et ça peut ne pas passer en termes de communication, » déclare-t-il. Le comportement de l'entraîneur olympien sera scruté sur ce mois de septembre important. Marseille doit enclencher une marche en avant ce vendredi soir face à Lorient. 

Ligue 1

12 septembre 2025 à 20:45
Olympique Marseille
20:45
Lorient

Champions League

16 septembre 2025 à 21:00
Real Madrid
21:00
Olympique Marseille

Ligue 1

21 septembre 2025 à 20:45
Olympique Marseille
20:45
Paris Saint Germain
Derniers commentaires

Grand ami de Rowe, Rabiot balance un tacle à l’OM

Tu dois dire quoi de la gestion de ton ancien joueur de tennis 🤣

Grand ami de Rowe, Rabiot balance un tacle à l’OM

D'accord avec ton analyse.

Samuel Umtiti arrive à Lyon pour une grande annonce

Putain, la chance...!!

80 ME perdus, le Barça victime d’un énorme vol

bha faut surtt revenir a des prix normaux, le cout de fsbrication dépasse pas 5€ et ils le vendent 120-150€

OM-PSG : Luis Enrique prépare des surprises

C'est sûr c'est l'occasion pour eux de briller et de prouver qu'ils meritent plus fe temps de jeu. Un mal pour un bien en quelques sortes.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

