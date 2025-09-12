« Je le trouve limite-limite », De Zerbi va trop loin à l'OM

L’Olympique de Marseille a vécu un été mouvementé avec un mercato actif. Outre l’épisode entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, le comportement de Roberto de Zerbi est remis en question par certains observateurs. Adil Rami juge que le technicien italien est parfois trop dur avec son groupe.

Un mois de septembre déjà capital pour l’Olympique de Marseille et Roberto de Zerbi. Avec le retour en Ligue des champions du côté de Madrid précédant la réception du Paris Saint-Germain, le club de la cité phocéenne joue gros. Après un été agité, la formation de Roberto de Zerbi repart tête baissée dans ses objectifs sportifs. Deux défaites lors des trois premières journées de Ligue 1 mettent en lumière des carences notamment défensives. L’attitude du technicien italien est également soumise aux critiques.

De Zerbi pointé du doigt

Dans l’émission Génération After sur RMC, Adil Rami s’est exprimé sur Roberto de Zerbi. Le champion du monde 2018 émet certains doutes sur l’approche tactique de l’OM sur ce début de saison. « J’ai énormément aimé l’année dernière. Je les voyais offensifs, il y avait beaucoup de monde dans la surface de réparation adverse, il y avait une sorte de dynamisme. Cette année, je trouve qu’il y a beaucoup de problèmes tactiques. On parle souvent de la défense, mais je les trouve loin du porteur du ballon, » explique-t-il dans un premier temps. L’ancien joueur du Milan AC évoque également l’attitude de l’ancien entraîneur de Brighton. « Comme tout le monde, j’ai regardé la série sur YouTube. On voit le comportement et la communication qu’il y a entre l’entraîneur et ses joueurs. Pour moi, il est (De Zerbi, NDLR) parfois un peu trop dur. En tant que joueur, je pense qu’on peut parfois péter les plombs. Je le trouve un peu dur et même ‘limite-limite’. On est des pères de famille et ça peut ne pas passer en termes de communication, » déclare-t-il. Le comportement de l'entraîneur olympien sera scruté sur ce mois de septembre important. Marseille doit enclencher une marche en avant ce vendredi soir face à Lorient.

