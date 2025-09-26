« Cela ne change rien pour l'équipe » : L'OM n'a pas peur

L’Olympique de Marseille se déplace à Strasbourg pour cette sixième journée de Ligue 1 ce vendredi soir. Les joueurs du club de la cité phocéenne devront se passer de Roberto de Zerbi sur le banc lors de la rencontre. Une bonne nouvelle selon le technicien italien lui-même en conférence de presse.

Roberto de Zerbi laisse la place à Andrea Maldera, son adjoint, ce vendredi soir face à Strasbourg. Le technicien italien a écopé d’un carton rouge lundi dernier face au Paris saint-Germain lors du classique. Dans une rencontre forcément un peu tendue, l’ OM s’est offert le PSG 1-0. Mais le technicien italien a récolté son premier rouge en Ligue 1. Un carton qui lui vaut une suspension du côté de la Meinau ce vendredi soir. Un match qui sera vécu différemment par le natif de Brescia.

Je suis triste, j'ai commis une erreur, pas dans mes propos, parce que je n'ai pas offensé qui que ce soit, mais les mouvements du corps... J'étais encore agacé par Madrid, j'avais cela en tête. - Roberto de Zerbi en conférence de presse sur sa suspension

De Zerbi n'embête pas ses joueurs

En conférence de presse, l’ancien entraîneur de Brighton s’en est amusé. Il y voit ici une bonne nouvelle pour ses joueurs. « C'est le premier rouge de ma carrière en Ligue 1. J'ai quand même une bonne moyenne ici, inférieure à celle que j'avais avant. Cela va me changer, j'aime bien être au plus près du terrain, mais cela ne change rien pour l'équipe, ce n'est pas un problème pour mes joueurs, au contraire, je pense même qu'ils seront plus tranquilles, ils ne m'auront plus dans les oreilles pendant le match », plaisante-t-il. Un peu de calme sur le banc pour les joueurs de la cité phocéenne. La rencontre de ce soir est une belle opportunité d'enchaîner après le succès 1-0 dans le Classique. Contre un concurrent direct, l’OM a l’opportunité de glaner sa première victoire à l’extérieur de la saison. Les Olympiens restent sur deux revers à Rennes et à Lyon dans la saison.