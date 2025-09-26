ICONSPORT_270916_0424 (1)

« Cela ne change rien pour l'équipe » : L'OM n'a pas peur

OM26 sept. , 16:00
parNathan Hanini
L’Olympique de Marseille se déplace à Strasbourg pour cette sixième journée de Ligue 1 ce vendredi soir. Les joueurs du club de la cité phocéenne devront se passer de Roberto de Zerbi sur le banc lors de la rencontre. Une bonne nouvelle selon le technicien italien lui-même en conférence de presse.
Roberto de Zerbi laisse la place à Andrea Maldera, son adjoint, ce vendredi soir face à Strasbourg. Le technicien italien a écopé d’un carton rouge lundi dernier face au Paris saint-Germain lors du classique. Dans une rencontre forcément un peu tendue, l’OM s’est offert le PSG 1-0. Mais le technicien italien a récolté son premier rouge en Ligue 1. Un carton qui lui vaut une suspension du côté de la Meinau ce vendredi soir. Un match qui sera vécu différemment par le natif de Brescia.
Je suis triste, j'ai commis une erreur, pas dans mes propos, parce que je n'ai pas offensé qui que ce soit, mais les mouvements du corps... J'étais encore agacé par Madrid, j'avais cela en tête.
- Roberto de Zerbi en conférence de presse sur sa suspension

De Zerbi n'embête pas ses joueurs

En conférence de presse, l’ancien entraîneur de Brighton s’en est amusé. Il y voit ici une bonne nouvelle pour ses joueurs. « C'est le premier rouge de ma carrière en Ligue 1J'ai quand même une bonne moyenne ici, inférieure à celle que j'avais avant. Cela va me changer, j'aime bien être au plus près du terrain, mais cela ne change rien pour l'équipe, ce n'est pas un problème pour mes joueurs, au contraire, je pense même qu'ils seront plus tranquilles, ils ne m'auront plus dans les oreilles pendant le match », plaisante-t-il. Un peu de calme sur le banc pour les joueurs de la cité phocéenne. La rencontre de ce soir est une belle opportunité d'enchaîner après le succès 1-0 dans le Classique. Contre un concurrent direct, l’OM a l’opportunité de glaner sa première victoire à l’extérieur de la saison. Les Olympiens restent sur deux revers à Rennes et à Lyon dans la saison. 
Olympique Marseille

Olympique Marseille

Ligue 1 #6
V
D
V
D
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs5
V
Victoire3
M
Match nul0
D
Défaite2
Buts Marqués10
Buts Encaissés4

Matchs Récents

Tout afficher
22 septembre 2025 à 20:00
Ligue 1
Olympique MarseilleOlympique Marseille
1
0
Match terminé
Paris Saint GermainParis Saint Germain
16 septembre 2025 à 21:00
Champions League
Real MadridReal Madrid
2
1
Match terminé
Olympique MarseilleOlympique Marseille

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
M. Greenwood
10.

M. Greenwood

ENG,NIR,SCO,WALENG,NIR,SCO,WAL Âge 23 Attaquant
Matchs5
Buts2
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
P. Aubameyang
97.

P. Aubameyang

GABGAB Âge 36 Attaquant
Matchs4
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Un arbitrage pro-OM, le capitaine du PSG s’indigne

Tu reves de l'Arabie Saoudite minable raté

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Il est juste frustré que le PSG a maintenant un palmarès bien plus fourni que le sien

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Que fais-tu ici à parler d'un autre club sur une page qui n'a aucun rapport avec ? Et à parler d'un truc totalement hors-sujet ? Tu cherches de l'attention ou juste à vour si tu peux foutre le bordel ?

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Et il a bien raison puisque c'est le projet à long terme et qu'ill'a annoncé depuis l'an dernier. Bon début avec Mbaye.

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Pas prendre de risque pour Marquinhos mais on nous a annoncé plusieurs semaines d'absence ?!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

