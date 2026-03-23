Nuno Mendes ICONSPORT_362529_0109

L1 : L'équipe type avec Thauvin et Nuno Mendes

Ligue 123 mars , 9:40
parCorentin Facy
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L'équipe type de la 27e journée de Ligue 1 selon L'Equipe :
Gardien : Sy (Metz)
Défenseurs : Meunier (Lille), Nicolaisen (TFC), Okoh (AJA), Udol (Lens)
Milieux : Casseres (TFC), Lees-Melou (PFC), Akliouche (Monaco)
Attaquants : Nuno Mendes (PSG), Thauvin (Lens), Panichelli (Strasbourg)
Classements cumulés depuis le début de la saison :
Meilleur joueur : Mamadou Sangaré (Lens)
Meilleur gardien : Hervé Koffi (Angers)
Meilleur entraîneur : Pierre Sage (Lens)
Meilleure équipe : RC Lens
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Les deux joueurs lillois vont mangé grave , quand la commission de je ne sais quoi va en débattre

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Dirty. Beaucoup de personnes le disent, arrête de faire semblant de découvrir la chose

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Si les arbitres faisaient leur taf on aurait moins de signes de frustration de ce genre.... Merci Mr Le Texier et ses amis de la VAR.

OL: Tolisso découpe l'arbitre de Lyon-Monaco

Je me demande combien de temps il va te falloir avec ta microscopique cervelle... pour en arriver à me traiter d'antisémites. C'est à la mode en ce moment !... si si !!! Mdr

OL: Faute sur Endrick, penalty pour Monaco, Lyon craque

Oh tu fatigues ... Je t'ai invité a retourné sur l article en question, tu y verras mon commentaire ou moi meme je dis qu il n y a pas penalty car dés le depart on voit que la main est collé au corps et cela bien avant que les nouvelles images de Ligue1+ montrent un plan de face ... Ce que je te reproche et t invite relire, ce sont tes commentaires a ce moment la, aux Lyonnais ou selon toi parce l arbitre a pris une decision est que cela a ete checké par la Var, ds ce cas comme ça arrange l OM, ça ne peut etre que la bonne decision ... Par contre quand tu as envie d etre de mauvaise foi, comme sur ce péno pour le PSG qui a egalement ete check par la VAR, la on a droit a toute ton hypocrisie !!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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