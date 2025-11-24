ICONSPORT_277997_0063

LOSC : Olivier Giroud a refusé cette consigne de Bruno Genesio

LOSC24 nov. , 14:30
parClaude Dautel
Auteur d'un doublé dimanche soir contre le Paris FC, Olivier Giroud a largement contribué à la victoire de Lille. Après une période compliquée, le buteur français a fait fermer quelques bouches.
Revenu cette saison en Ligue 1, après un court passage dans le championnat nord-américain, Olivier Giroud vivait un premier passage à vide avec le LOSC. Avant son doublé face au Paris FC, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus était sur une série de presque deux mois sans but. Il fallait remonter au but marqué en Europa League contre Brann le 25 septembre pour trouver la trace d'une réalisation signée Giroud. Mais en l'espace d'un seul match, l'attaquant de 39 ans a montré qu'il n'avait rien perdu de son talent, même si forcément tout n'est plus aussi simple qu'avant. Si le buteur lillois a reconnu son soulagement de mettre un terme à cette disette offensive, son entraîneur a admis qu'une fois de plus, il était épaté par Olivier Giroud. Bruno Genesio avoue que pour faire baisser la pression sur son buteur, il avait proposé de lui donner un peu plus de repos, mais que ce dernier avait refusé.

Giroud n'a jamais douté, Lille est sidéré

Dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy, le technicien du LOSC a reconnu que Giroud était un joueur clairement à part et que forcément ce doublé lui faisait énormément plaisir. « Je suis heureux parce qu’Olivier est encore le meilleur buteur de l’équipe de France aujourd’hui. Ça parle pour lui, mais je sais que cette période n’a pas été simple mentalement. Forcément, c’est la rançon de la gloire. Il n’a pas lâché, il s’est entraîné vraiment comme un grand professionnel, même quand je lui demandais s’il voulait en faire un petit peu moins pour se préserver. Il a été récompensé, je suis heureux. Pour moi, c’est un exemple. On a la chance d’avoir un joueur comme ça dans l’effectif. Il faut que les plus jeunes en profitent, ça va leur faire gagner de l’expérience cette saison », a reconnu Bruno Genesio, conscient de pouvoir compter sur un footballeur exceptionnel dans son vestiaire.
