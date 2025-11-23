Giroud LOSC

L1 : Giroud voit double, le LOSC renverse Paris

Ligue 123 nov. , 22:41
parAlexis Rose
13e journée de Ligue 1
Stade Pierre Mauroy.
Lille OSC - Paris FC : 4-2.
Buts : Giroud (40e, 77e sp), Mandi (80e), Broholm (90e+6 sp) pour le LOSC ; Geubbels (11e), Doucet (84e) pour le Paris FC.
Mené au score par le Paris FC, le Lille OSC a finalement réussi à renverser la tendance grâce notamment à un doublé d’Olivier Giroud pour s’imposer (4-2) et retrouver sa place dans le Top 5.
Désireux de suivre le peloton qui joue les places européennes, le LOSC se devait de l’emporter contre un mal classé de L1. Sauf que la rencontre débutait de la pire des manières pour les Dogues, puisque le PFC ouvrait assez rapidement la marque. Après un tir puissant de Marchetti aux 30 mètres, Geubbels profitait d’un rebond sur le poteau d’Ozer pour débloquer le tableau d’affichage en plantant du droit tel un renard des surfaces (0-1 à la 11e). Un avantage que les Parisiens ne conservaient pas trop longtemps, vu qu’avant la mi-temps, le LOSC égalisait ! Suite à un joli travail de Sahraoui sur le côté gauche, Perraud délivrait un centre en retrait parfait sur Giroud, qui trompait Trapp d’une frappe croisée du gauche (1-1 à la 40e).

Au retour des vestiaires, Mbemba (61e) et Marchetti (70e) étaient proches de faire trembler les filets, mais c’est dans le dernier quart d’heure de jeu que la rencontre basculait. Sur un centre de Broholm, Haraldson était déséquilibré par Marchetti et Monsieur Millot désignait le point de penalty (75e). Une offrande parfaitement saisie par Giroud, qui trompait Trapp à contre-pied pour marquer son premier doublé avec Lille (2-1 à la 71e). Devant au score, le LOSC faisait le break juste derrière. Profitant d’un corner de Correia prolongé au premier poteau par Marchetti, Mandi, seul au deuxième, piquait sa tête pour donner un bel avantage à son équipe (3-1 à la 80e). En fin de match, le LOSC cherchait à se faire peur, quand Doucet réduisait l’écart d’une reprise du droit (3-2 à la 84e). Mais malgré ce contre-temps, Lille se remettait la tête à l'endroit et obtenait un penalty dans le temps additionnel pour une main de Kolodziejczak. Un nouveau penalty transformé d'une belle panenka par Broholm (4-2 à la 90e+6), qui marquait son premier but sous le maillot lillois pour offrir un joli succès aux Dogues.
Grâce à ce résultat, le LOSC de Bruno Genesio remonte à la quatrième place de la Ligue 1 en passant devant Lyon, Rennes et Strasbourg. Bien installé dans le Top 5, à cinq longueurs du podium, Lille poursuit donc sa remontée alors que le Paris FC est dans le ventre mou du championnat, avec trois points d’avance sur le zone rouge.
Loading