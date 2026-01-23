LOSC : « Dans les jours qui viennent », Genesio annonce du lourd

Ce jeudi soir, le LOSC s’est incliné sur la pelouse du Celta Vigo (2-1) en Europa League. Une défaite en supériorité numérique qui n’a pas plu à Bruno Genesio. Le technicien français a poussé un gros coup de gueule après la rencontre.

Quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues ce jeudi soir pour le LOSC à l’occasion du déplacement au Celta Vigo en Europa League. Les Nordistes, pourtant en supériorité numérique pendant une heure, n’ont pas su déjouer les plans de l’équipe espagnole (2-1). Après avoir concédé un but au bout de 30 secondes de jeu, les hommes de Bruno Genesio ont couru après le score pendant toute la rencontre. L'entraîneur du LOSC n’a pas mâché ses mots en conférence de presse par la suite.

Genesio tape du poing sur la table

L’ancien entraîneur du Stade Rennais n’a pas apprécié la performance de son équipe ce jeudi soir. Mais surtout, le LOSC enchaîne une cinquième défaite sur les sept derniers matchs. « Donc tout le monde va devoir assumer. Moi le premier, je vais assumer, car c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui fais l'équipe. Donc forcément, le premier responsable, c'est moi. Et je vais assumer mes responsabilités. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se remettre en question et assumer les leurs. Mais les miennes, je vais les prendre. Je ne vous en dis pas plus, mais vous verrez. Vous verrez dans les jours qui viennent, » explique Genesio.

En Ligue 1 , les Nordistes reçoivent Strasbourg ce week-end dans un match important pour la course au top 4. Du changement sera donc à prévoir dans les choix pour tenter d’endiguer la mauvaise série. De plus, Lille doit retrouver le chemin des filets. Seulement deux buts inscrits sur les quatre derniers matchs. La blessure d’Hamza Igamane ajoute de l’incertitude sur la deuxième partie de saison lilloise.