LOSC : « Dans les jours qui viennent », Genesio annonce du lourd

LOSC23 janv. , 9:20
parNathan Hanini
1
Ce jeudi soir, le LOSC s’est incliné sur la pelouse du Celta Vigo (2-1) en Europa League. Une défaite en supériorité numérique qui n’a pas plu à Bruno Genesio. Le technicien français a poussé un gros coup de gueule après la rencontre.
Quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues ce jeudi soir pour le LOSC à l’occasion du déplacement au Celta Vigo en Europa League. Les Nordistes, pourtant en supériorité numérique pendant une heure, n’ont pas su déjouer les plans de l’équipe espagnole (2-1). Après avoir concédé un but au bout de 30 secondes de jeu, les hommes de Bruno Genesio ont couru après le score pendant toute la rencontre. L'entraîneur du LOSC n’a pas mâché ses mots en conférence de presse par la suite.

Genesio tape du poing sur la table

L’ancien entraîneur du Stade Rennais n’a pas apprécié la performance de son équipe ce jeudi soir. Mais surtout, le LOSC enchaîne une cinquième défaite sur les sept derniers matchs. « Donc tout le monde va devoir assumer. Moi le premier, je vais assumer, car c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui fais l'équipe. Donc forcément, le premier responsable, c'est moi. Et je vais assumer mes responsabilités. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se remettre en question et assumer les leurs. Mais les miennes, je vais les prendre. Je ne vous en dis pas plus, mais vous verrez. Vous verrez dans les jours qui viennent, » explique Genesio.
En Ligue 1, les Nordistes reçoivent Strasbourg ce week-end dans un match important pour la course au top 4. Du changement sera donc à prévoir dans les choix pour tenter d’endiguer la mauvaise série. De plus, Lille doit retrouver le chemin des filets. Seulement deux buts inscrits sur les quatre derniers matchs. La blessure d’Hamza Igamane ajoute de l’incertitude sur la deuxième partie de saison lilloise.

EL : Le LOSC se prend une claque à Vigo
1
Derniers commentaires

« Pour De Zerbi, c’est vrai », Manchester United attaque l’OM

C'est faux, il l'a dit lui même

Greenwood vendu pour 48 ME, l’OM impuissant !

Vous avez fini vos conneries y'a aucune clause

Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho

MDR "une offre déraisonnable ferait réfléchir Nasser" 100 M c'est un pourboire pour Pacho. Même le double on réfléchit pas pour refuser. C'est fini le temps ou Papi Perez pouvait faire ce qu'il veut.

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match

Si si tu tacle pas pareil, tu mets pas le même investissement, et puis y en a qui sont plus ou moins a l'aise sur synthétique de part leur formation. Certain on fait beaucoup de synthetique dans leur jeunesse, ca leur donne un avantage. Je ne jugerai Karabec que sur un vrai terrain.

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

Ne pas y croire serait une connerie.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

